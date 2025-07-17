+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नाडा अटो शो : साइमेक्स इंकले लन्च गर्‍यो ‘बीवाईडी एटो २’

कम्पनीका अनुसार एटो २ कम्प्याक्ट भए पनि ठूलो कारको अनुभव दिने गरी तयार पारिएको छ । ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँको प्रारम्भिक मूल्यमा बजारमा आएको छ । एसयूभीसँगै ७ किलोवाटको वाल–माउन्टेड चार्जर समेत समावेश गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १३:११

काठमाडौं । नेपालमा बीवाईडी अटो इन्डस्ट्री कम्पनी लिमिटेडको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले गौरवपूर्ण रूपमा ‘अल–न्यु बीवाईडी एटो २’ सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालमा सबैको पहुँचयोग्य अर्थात् सबैले किन्न सक्ने कम्प्याक्ट इलेक्ट्रिक एसयूभीका रूपमा रहेको यो ईभीलाई ‘नाडा अटो शो २०२५’ मा भव्य समारोहबीच सार्वजनिक गरिएको हो ।

उक्त अनावरण समारोह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, साइमेक्स इंकका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ र बीवाईडी नेपालका ब्रान्ड एम्बेसडर हरिवंश आचार्य तथा ब्रान्ड इन्डोर्सर अस्मी श्रेष्ठको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।

बीवाईडी एट्टो २ लाई युवा व्यवसायी तथा परिवारको जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएको छ । यो मोडेलमा बीवाईडीको प्रसिद्ध ब्लेड ब्याट्री, स्मार्ट इन–क्याबिन प्रविधि र प्रिमियम कम्फर्ट फिचर समावेश छन् ।

कम्पनीका अनुसार एटो २ कम्प्याक्ट भए पनि ठूलो कारको अनुभव दिने गरी तयार पारिएको छ । ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँको प्रारम्भिक मूल्यमा बजारमा आएको छ । एसयूभीसँगै ७ किलोवाटको वाल–माउन्टेड चार्जर समेत समावेश गरिएको छ ।

लम्बाइ ४३१० एमएम, चौडाइ १८३० एमएम, उचाइ १६७५ एमएम र २६२० एमएम ह्विलबेस भएको एट्टो २ मा २०० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ । यसले सहर तथा ग्रामीण सडक दुवैका लागि उपयुक्त बनाउने कम्पनीको भनाइ छ । ५१.१३ किलोवाटको ब्लेड ब्याट्रीले सिंगल चार्जमा ३ सय ४५ किलोमिटरको ड्राइभिङ रेन्ज दिने क्षमता राख्छ । १०० किलोवाटको मोटरले २९० एनएम टर्क उत्पादन गर्छ र ० देखि १ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा गति ९ सेकेन्डमै लिन सक्छ ।

सिन्थेटिक लेदर अपहोल्स्ट्री, भेन्टिलेटेड सिट, १२.८ इन्चको रोटेटिङ टचस्क्रिन, एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो जस्ता सुविधाले क्याबिनलाई स्मार्ट र प्रिमियम बनाएका छन् । वायरलेस चार्जिङ, भ्वाइस एसिस्टेन्ट र ८.८ इन्चको एलसीडी इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर पनि उपलब्ध छन् ।

एटो २ मा लेभल–२ एडभान्स्ड ड्राइभर एसिस्टेन्स सिस्टम उपलब्ध छ । जसअन्तर्गत अटो इमर्जेन्सी ब्रेकिङ, एडेप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निङ, ट्राफिक जाम एसिस्ट लगायत फिचर छन् । त्यस्तै ६ एयरब्याग, ईएससी, टीसीएस, एचडीसी र ३६० डिग्री भ्यु मनिटर समेत राखिएको छ ।

एट्टो २ बुकिङ गर्ने ग्राहकले एक वर्षको निःशुल्क अटो–प्लस इन्स्योरेन्स, ३.३ किलोवाट पोर्टेबल चार्जर, १० वर्षको विस्तारित वारेन्टी, एसेसरिज प्याकेज र १० वर्षसम्म निःशुल्क बीवाईडी एप कनेक्सन पाउनेछन् ।

साइमेक्स इंकका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठले एटो २ नेपाली ग्राहकका लागि ईभी सेग्मेन्टमा महत्त्वपूर्ण मोडेल हुने बताए । ‘एटो २ सबै नेपाली ग्राहकलाई इलेक्ट्रिक एसयूभी अझै पहुँचयोग्य बनाउने एक माइलस्टोनको प्रतिनिधित्व गर्छ, यसमा भएको व्यावहारिकता, सुरक्षा र अत्याधुनिक प्रविधिका कारण ग्राहकले इन्ट्री–लेभल एसयूभीबाट गर्ने अपेक्षा पूरा गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ,’ उनले भने ।

प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले यसले नेपालमा ईभी रूपान्तरणलाई अझ गति दिने बताइन् ।

एटो २ ब्रिज ग्रिन, हार्बर ग्रे, कसमस ब्ल्याक र स्की ह्वाइट गरी चार रङमा उपलब्ध छ । देशभरिका बीवाईडी शोरुममा यसको बुकिङ खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

बीवाईडी एटो २
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने भारत–चीन सहमति आपत्तिजनक : नारायणकाजी श्रेष्ठ

लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने भारत–चीन सहमति आपत्तिजनक : नारायणकाजी श्रेष्ठ
‘बक्स अफिस र समीक्षा होइन, मिहेनतको भर हुन्छ’ भन्दै छोरालाई लन्च गरे शाहरुखले

‘बक्स अफिस र समीक्षा होइन, मिहेनतको भर हुन्छ’ भन्दै छोरालाई लन्च गरे शाहरुखले
लिपुलेकमात्रै होइन, ७२ ठाउँमा छ सीमा विवाद

लिपुलेकमात्रै होइन, ७२ ठाउँमा छ सीमा विवाद
भोलिदेखि ‘कार्मापा ग्युपा’ प्रदर्शनी हुँदै, थाङ्का चित्र हेर्न सकिने

भोलिदेखि ‘कार्मापा ग्युपा’ प्रदर्शनी हुँदै, थाङ्का चित्र हेर्न सकिने
घिरौँलोको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

घिरौँलोको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?
भूमि विधेयकमा माओवादी र रास्वपाले फरक मत राख्ने

भूमि विधेयकमा माओवादी र रास्वपाले फरक मत राख्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित