किवीको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

५ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा किवीको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले बिहीबार किवीको मूल्य बढेको देखाएको हो ।
आज बिहीबार कालीमाटी बजारमा किवी थोकमा प्रतिकिलो ३ सय ८० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हिजो बुधबार भने किवी किलोको ३ सय ५० रुपैयाँ थियो ।
बुधबारको तुलनामा बिहीबार किवीको मूल्य किलोमा ३० रुपैयाँ बढेको हो । बजारमा साउन दोस्रो सातदेखि किवी आउन थालेको हो ।
