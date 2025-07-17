रास्वपाको प्रश्न- उपसभामुखको विषयलाई अहिले किन हतियार बनाइयो ?

५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मानव तस्करीको जालो नभत्किएसम्म दोषी कानुनको कठघरामा नआउने भन्दै सरकारले छानबिन नगरेकोमा प्रश्न गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा रास्वपा सांसद शिव नेपालीले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि पटकपटक प्रतिशोध राखेर प्रश्न उठाउने काम भएको आरोप लगाए ।
उपसभामुख राना अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि संसद् सचिवालयको लेटरहेड हतै दर्ता नभएको र कार्यान्वयन पनि नभएको जिकिर गर्दै उनले त्यतिबेलै किन कारबाही नभएको भन्दै प्रश्न गरे ।
‘त्यो पत्र कहिँकतै दर्ता छैन । कार्यान्वयन भएको पनि छैन । तर, त्यसलाई १७ महिना लुकाएर सार्वजनिक गरियो,’ सांसद नेपालीले भने, ‘यदी त्यो गलत थियो भने त्यसैबेला कारबाही किन भएन ? किनभने त्यतिबेला संवैधानिक निकायको चर्चा थिएन । अहिले किन राजनीतिक हतियार बनाइयो ?’
मानव तस्करीजस्तो गम्भीर विषय उठ्दा ठूला दल किन तर्सिएको ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
‘रास्वपाले स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनुस् हामी सहयोग गर्छौं भनेको थियो । किन भएन ? उपसभामुखजस्तो पदलाई बारम्बार खेलौना बनाउन कसरी मिल्छ ? त्यसैले यो राजनीतिक खेल बन्द गरियोस्,’ सांसद नेपालीले भने ।
संसारका हरेक राष्ट्रहरूमा जब भ्रष्टाचार र अत्याचारको सीमा चरम भएपछि परिवर्तनको बाहकलाई राष्ट्रले जन्माउने उनले बताए । ‘नयाँ वैकल्पिक शक्ति सिध्याउने बाहनामा रवि लामिछानेमाथि अन्याय गर्यो, अब आदीवासी, जनजाती समुदायकी छोरी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि अंकगणितीय खेल खेल्दैछ,’ उनले भनेका छन् ।
