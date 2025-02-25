ब्राजिलियन खेलाडी आना फ्लाभिया कर्णाली यशभिसमा अनुबन्धित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कर्णाली यशभिसले एभरेस्ट महिला भलिबल लिग दोस्रो सिजनका लागि ब्राजिलियन सेटर आना फ्लाभियालाई अनुबन्धित गरेको छ।
- एभरेस्ट महिला भलिबल लिग दोस्रो संस्करण आगामी भदौ २० देखि २८ गतेसम्म हुनेछ।
- कर्णाली यशभिसले प्रशिक्षकमा कुमार राई तथा मार्की खेलाडीमा सुमित्रा रेग्मीलाई निरन्तरता दिएको छ।
५ भदौ, काठमाडौं । एभरेस्ट महिला भलिबल लिग (इडब्लुभिएल)को दोस्रो सिजनका लागि कर्णाली यशभिसले ब्राजिलियन खेलाडी आना फ्लाभियालाई अनुबन्धित गरेको छ ।
यही भदौमा हुने लिगको लागि सेटर आना फ्लाभियालाई अनुबन्धित गरेको कर्णाली यशभिसले जनाएको छ ।
सुरुवाती वर्षमा ब्राजिलबाट व्यावसायिक भलिबल खेलेकी आनाले स्पेन, स्लोभाकिया, चेक गणराज्य, हंगेरी र स्विजरल्याण्डबाट खेलिसकेकी छन् । स्लोभाकिया र स्पेनमा उनी उत्कृष्ट सेटर घोषित भएकी थिइन् ।
दोस्रो संस्करणको एभरेस्ट महिला भलिबल लिग इन्फिनिटी ड्रिम्सको आयोजनामा आगामी भदौ २० गतेदेखि २८ गतेसम्म हुनेछ ।
यसअघि कर्णाली यशभिसले महानायक राजेश हमाललाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा अनुबन्धित गरिसकेको छ भने प्रशिक्षकको रूपमा कुमार राई र मार्की खेलाडी सुमित्रा रेग्मीलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।
कर्णाली यशभिस पहिलो संस्करणको विजेता पनि हो । दोस्रो संस्करण पनि आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि विदेशी खेलाडी समेत आफ्नो टिममा समावेश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4