+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मिस नेपाल’ अडिसनको भाइरल भिडियोको वास्तविकता के हो ?

रचना भन्छिन्- तिमी यहाँ आइपुगेकी छौ र हामी निकै खुसी छौं । मलाई लाग्छ रोशनी प्रशंसाको हकदार छिन् ।’ रोशनीको सम्मानमा सबैले ताली बजाउँछन् । अनि रोशनी भन्छिन्- धेरै धेरै धन्यवाद । दुई पक्षको संवादमा रोशनी पनि खुसी हुँदै जजलाई धन्यवाद दिएको देखिन्छ । जजले पनि ताली बजाउँदै उनलाई सम्मान गरेको देखिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १४:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिस नेपाल २०२५ को काठमाडौं अडिसनमा शारिरिक अपांगता भएकी रोशनी नामक प्रतिस्पर्धी र कोरियोग्राफर रचना गुरुङ शर्मा बीचको संवाद सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ।
  • रोशनीले जन्मदेखि नै हातको समस्या भएको बताएकी छन् र रचनाले उनलाई प्रशंसाको हकदार भएको उल्लेख गरेकी छन्।
  • द हिडन ट्रेजरका निर्देशक प्रमोद कंशाकारले आधा भिडियो मात्र हेरेर भ्रम फैलाउने कार्य भएको भन्दै पुरा भिडियो हेर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

काठमाडौं । यतिबेला ‘मिस नेपाल २०२५’को काठमाडौं अडिसनको एक भिडियो क्लिप सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ ।

टिकटक, रिल्समा ब्यापक सेयर भैरहेको छोटो भिडियोमा कोरियोग्राफर रचना गुरुङ शर्मा र अडिसन दिन आएकी शारिरिक अपांगता भएकी रोशनी नामक एक प्रतिस्पर्धीको संवाद छ ।

रचना भन्छिन्, ‘हामीले पहिलो प्रश्न के सोध्छौं भन्ने तिमीलाई पक्कै थाहा छ ।’ रोशनीले कुरा नुबझेर भन्छिन्- सरी ।

रचना भन्छिन्, ‘हामीले पहिलो प्रश्न के सोध्दैछौँ भन्ने पक्कै तिमीलाई थाहा छ ।’ त्यसपछि रचनाले अडिसन दिन आएकी रोशनीको हाततर्फ संकेत गर्दै भन्छिन्, ‘एक्सप्लेन । हातको एकपटक एक्प्लेन गर न ।’

त्यसपछि रोशनीले कुनै दुर्घटनाको कारणले नभएर जन्मदेखि नै हातको समस्या भएको बताएकी छन् । मेरी आमाले पनि म डिज्याब्लिटी भएको कुरा म जन्मिएपछि मात्र थाहा पाउनुभयो । म यो रुपमा जन्मिएदेखि नै निकै खुसी छु ।’

रचना फेरि भन्छिन्- तिमी यहाँ आइपुगेकी छौ र हामी निकै खुसी छौं । मलाई लाग्छ रोशनी प्रशंसाको हकदार छिन् ।’ रोशनीको सम्मानमा सबैले ताली बजाउँछन् ।

अनि रोशनी भन्छिन्- धेरै धेरै धन्यवाद !

जजको प्यानलमा रहेकी रचना र रोशनीबीच भएको संवाद यत्तिमात्र हो । तर, सामाजिक संजालमा संवादको पुरा भिडियो नहालेर, आधा मात्र भिडियो सेयर भैरहेको छ ।

दुई पक्षको संवादमा रोशनी पनि खुसी हुँदै जजलाई धन्यवाद दिएको देखिन्छ । जजले पनि ताली बजाउँदै उनलाई सम्मान गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक संजालमा सेयर भैरहेको आधा भिडियोमा रचनाको प्रश्न राखिएको छ । त्यसपछिको कन्भर्सेसन राखिएको छैन ।

द हिडन ट्रेजरका निर्देशक प्रमोद कंशाकारले पुरै भिडियो नहेरी, आधा भिडियो मात्र हेरेर दर्शकलाई भ्रम फैलाउने कार्य भएको बताए । उनले पुरा कन्भर्सेसन मात्र हेरेर धारणा बनाउन आग्रह गरे ।

पुरा भिडियो तलको युट्युब लिंकमा हेर्नुस ।

‘मिस नेपाल २०२५
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यस्तो छ संसदीय समितिबाट पारित भूमि विधेयकको प्रतिवेदन

यस्तो छ संसदीय समितिबाट पारित भूमि विधेयकको प्रतिवेदन
लिपुलेक समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छः राजेन्द्र गौतम

लिपुलेक समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छः राजेन्द्र गौतम
इम्बार्क कलेजलाई नयाँ दिल्लीमा उदाउँदो ‘इमर्जिङ बी–स्कुल’ उपाधि

इम्बार्क कलेजलाई नयाँ दिल्लीमा उदाउँदो ‘इमर्जिङ बी–स्कुल’ उपाधि
के हुन्छ प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणमा ?

के हुन्छ प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणमा ?
त्रिविमा सुरक्षा थ्रेट : शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाललाई पनि पीएसओ

त्रिविमा सुरक्षा थ्रेट : शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाललाई पनि पीएसओ
चीन–भारतबीचको व्यापार सम्झौता स्वीकार्य छैन, प्रतिवाद गर्न तयार बनौं : गगन थापा

चीन–भारतबीचको व्यापार सम्झौता स्वीकार्य छैन, प्रतिवाद गर्न तयार बनौं : गगन थापा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित