कागतीको मूल्य घट्यो

- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार कागतीको मूल्य शुक्रबार घटेर प्रतिकिलो न्यूनतम १ सय ३० देखि अधिकतम १ सय ६० रुपैयाँमा किनबेच भएको छ।
- बिहीबार कागतीको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम १ सय ४० देखि अधिकतम १ सय ७० रुपैयाँसम्म थियो।
- जेठमा कागतीको मूल्य प्रतिकिलो २ सय ७० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने साउन पहिलो साता १ सय ३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।
६ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा कागतीको मूल्य घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले शुक्रबार कागतीको मूल्य घटेको देखाएको हो ।
बिहीबार कागती प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम १ सय ४० देखि अधिकतम १ सय ७० रुपैयाँसम्म किनबेच भएको थियो । यस्तै, आज शुक्रबार भने कागती प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम १ सय ३० देखि अधिकतम १ सय ६० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
साउन पहिलो साता कागती प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यस्तै असार अन्तिम साता कागती प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने जेठमा किलोको २ सय ७० रुपैयाँसम्म किनबेच भएको थियो ।
