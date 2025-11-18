+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

जाडोको समयमा कागती सेवन गर्दा कुनै असर गर्छ ?

२०८२ मंसिर १५ गते १३:५० २०८२ मंसिर १५ गते १३:५०

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
जाडोको समयमा कागती सेवन गर्दा कुनै असर गर्छ ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कागती पानी सेवनले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने र विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ।

कागती एक बहुउपयोगी फल हो । दात, तरकारी, अचारदेखि चिया, मह, तातोपानी समेतमा मिसाएर कागती सेवन गर्ने गरिन्छ ।

खानेकुरालाई स्वादिलो बनाउने मात्रै नभएर स्वास्थ्यका हिसाबले पनि यो निकै लाभकारी हुन्छ । विशेषगरी गर्मीको समयमा शरीरलाई शीतल बनाउनका लागि कागती पानी सेवन गर्ने गरिन्छ । कागतीपानी सेवनले शरीरलाई शक्ति दिने र शरीरमा पनीको मात्रा कम हुनबाट बचाउने काम गर्छ ।

कागतीमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ । यसले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउनले काम गर्छ ।

जाडो महिनामा कागती सेवन गर्नु कत्तिको राम्रो ?

विज्ञहरूका अनुसार जाडो महिनामा पनि कागतीपानी सेवन गर्नु शरीरका लागि राम्रो हो । किनभने यसले रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउन भूमिका खेल्छ । जाडो महिनामा खासगरी बिहानको समयमा तातोपानीमा मिसाएर कागती खानु उपयुक्त हुन्छ ।

हरेक दिन बिहान कागती पानीको सेवनले शरीरमा भएको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । यसो हुँदा शरीरको पाचन प्रक्रिया राम्रो बन्छ । जाडोमा मेटाबोलिल्म अर्थात खानेकुरालाई ऊर्जामा परिणत बनाउने प्रक्रिया कम हुन्छ । कागती पानीले मेटाबोलिल्म सुधारका लागि सहयोग गर्छ ।

जर्नल अफ न्यूट्रिसनमा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार, साइट्रिक एसिड र हाइड्रेशन भएको पेय पदार्थले मेटाबोलिज्म दर बढाउन, भोक नियन्त्रण गर्न र तौल व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्छ । यस कारण मनतातो पानीमा कागतीको रस मिसाएर पिउनाले मेटाबोलिज्म बढ्छ । कागतीमा रहेको साइट्रिक एसिडले शरीरको बोसो, विशेष गरी पेटको बोसो जलाउन मद्दत गर्ने कुरा अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यी कारणहरूले गर्दा जाडोको समयमा पनि कागती पानी पिउँदा कुनै हानि गर्दैन बरु धेरै फाइदा नै हुन्छ । विशेषगरी खाना खाएपछि कागती पानी पिउनु बढी लाभदायक हुन्छ।

कसले नपिउने ?

कागती पानी धेरै लाभदायक भए पनि कसैका लागि भने यो हानिकारक बन्न सक्छ । एसिडिटीको समस्या भएका, अल्सर भएका, रक्तचाप कम भएका व्यक्तिका लागि पनि कागतीको सेवन उपयुक्त हुँदैन । अमिला फलफूलसँग एलर्जी भएका, दाँतको समस्या भएका व्यक्तिले पनि सेवन गुर्नुहुँदैन ।

कागती खानपान
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

जाडोको समयमा कागती सेवन गर्दा कुनै असर गर्छ ?

जाडोको समयमा कागती सेवन गर्दा कुनै असर गर्छ ?

निद्राको कमीले साँच्चै शुक्रकीटको संख्या घटाउँछ ?

निद्राको कमीले साँच्चै शुक्रकीटको संख्या घटाउँछ ?

डा. अनिलपुकार साह

डा. अनिलपुकार साह कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट

८ हजार एचआईभी संक्रमित उपचार बाहिर, नियन्त्रण प्रयासमा चुनौती

८ हजार एचआईभी संक्रमित उपचार बाहिर, नियन्त्रण प्रयासमा चुनौती

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

भरतपुर अस्पताल देशकै उत्कृष्ट, गजेन्द्रनारायण सिंह र मानसिक अस्पताल कमजोर

भरतपुर अस्पताल देशकै उत्कृष्ट, गजेन्द्रनारायण सिंह र मानसिक अस्पताल कमजोर

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

ट्रेन्डिङ

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो
रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले
‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)
एजेन्ट खटाएर कलेजमा किशोरी खोजिन्थ्यो, होप ल्याएर डिम्ब झिकिन्थ्यो

एजेन्ट खटाएर कलेजमा किशोरी खोजिन्थ्यो, होप ल्याएर डिम्ब झिकिन्थ्यो
महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ : आफू र छोरी जोडिएको संस्थालाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’

महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ : आफू र छोरी जोडिएको संस्थालाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’
तीन हप्तादेखि वीरको रेडिएसन थेरापी सेवा ठप्प, रुँदै फर्किन्छन् बिरामी

तीन हप्तादेखि वीरको रेडिएसन थेरापी सेवा ठप्प, रुँदै फर्किन्छन् बिरामी

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

फिचर

सबै
जाडोको समयमा कागती सेवन गर्दा कुनै असर गर्छ ?
आहार तथा पोषण

जाडोको समयमा कागती सेवन गर्दा कुनै असर गर्छ ?

निद्राको कमीले साँच्चै शुक्रकीटको संख्या घटाउँछ ?
यौन तथा प्रजनन रोग

निद्राको कमीले साँच्चै शुक्रकीटको संख्या घटाउँछ ?

डा. अनिलपुकार साह

डा. अनिलपुकार साह कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट
८ हजार एचआईभी संक्रमित उपचार बाहिर, नियन्त्रण प्रयासमा चुनौती

८ हजार एचआईभी संक्रमित उपचार बाहिर, नियन्त्रण प्रयासमा चुनौती

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

भरतपुर अस्पताल देशकै उत्कृष्ट, गजेन्द्रनारायण सिंह र मानसिक अस्पताल कमजोर

भरतपुर अस्पताल देशकै उत्कृष्ट, गजेन्द्रनारायण सिंह र मानसिक अस्पताल कमजोर

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले