+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
तीज म्युजिक अवार्ड २०८२ :

तीज म्युजिक अवार्ड : प्रकाश र मधु सर्वोत्कृष्ट गायक-गायिका

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते ११:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • म्युजिक खबर तीज म्युजिक अवार्ड २०८२ मा २१ विधामा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।
  • अभिनेत्री लक्ष्मी गिरीलाई विशिष्ट नारी सम्मान र दीपाश्री निरौला, मन्जु थापा, हरिमाया गुरुङलाई नारीरत्न सम्मान प्रदान गरिएको छ।
  • सर्वोत्कृष्ट तीज दोहोरी गायक प्रकाश कटुवाल र गायिका मधु रसाइलीले पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।

काठमाडौँ । २१ विधामा ‘म्युजिक खबर तीज म्युजिक अवार्ड २०८२’ प्रदान गरिएको छ ।

अभिनेत्री लक्ष्मी गिरीलाई विशिष्ट नारी सम्मान प्रदान गरियो । अभिनेत्री दीपाश्री निरौला र गायिकाद्वय मन्जु थापा र हरिमाया गुरुङलाई नारीरत्न सम्मान प्रदान गरिएको छ ।

सांसद रेखा यादव, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी, अवार्ड अध्यक्ष सविता पोखरेल, पत्रकार शान्तिप्रिय लगायतले सम्मान प्रदान गरे ।

सर्वोत्कृष्ट तीज दोहोरी गायकको अवार्ड ‘म त माइत जाने हो’बाट प्रकाश कटुवाल र तीज दोहोरी गायिकाको अवार्ड ‘नाच्छु म बुरुक बुरुक’बाट मधु रसाइलीले हासिल जिते ।

सर्वोत्कृष्ट मौलिक तीज गीत गायिकाको अवार्ड ‘नाच्छ भने नाच्न दे’गीतबाट सरिता भारतीले हासिल गरिन भने सर्वोत्कृष्ट मौलिक तीज संगीतको अवार्ड ‘किन्दिने हो कल्ले ?’ गीतबाट दीपक शर्माले पाए ।

सर्वोत्कृष्ट मौलिक तीज गीत शब्दको अवार्ड ‘आमा र माइतीको माया’बाट दीपक घिमिरेले प्राप्त गरे भने सर्वोत्कृष्ट तीज दोहोरी संगीतको अवार्ड ‘कस्की छोरी होला’बाट सचिन भट्टराईले प्राप्त गरे ।

सर्वोत्कृष्ट गीत संयुक्त गायनको अवार्ड ‘सासुको तीज’ गीतबाट सुजाता केसी/एलिना चौहानले प्राप्त गरे भने सर्वोत्कृष्ट तीज दोहोरी शब्दको अवार्ड ‘सम्पत्ति कमाउन’बाट विष्णु न्यौपानेले पाए ।

समारोहमा सर्वोत्कृष्ट तीज गीतको अवार्ड ‘छैन नि चोलिया’बाट मन्जु पौडेलले, मौलिक तीज गीत पब्लिक च्वाइस अवार्ड लक्ष्मी पुरी प्रधानले, म्यूजिक भिडियो महिला मोडल पब्लिक च्वाइस अवार्ड ज्योति खड्काले, पब्लिक च्वाइस अवार्ड मौलिक संगीतकारको अवार्ड विष्णु भण्डारीले हासिल गरे ।

तीज गीत मौलिक संगीत संगीतकार जुरी अवार्ड संगीतकार रेशम चौधरीले, तीज गीत दोहोरी गायिका जुरी अवार्ड सन्जु न्यौपानेले हासिल गरे । नेपाली तीज गीतको प्रवर्धनको लागि आफूहरूले विगत चार वर्षदेखि शुभकामना मिडियाबाट यो अवार्ड आयोजना गर्दै आएको संस्थाका अध्यक्ष पोखरेलले बताइन् ।

तीज म्युजिक अवार्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनुहारको पक्षघात कसलाई हुनसक्छ ? के छ उपचार ?

अनुहारको पक्षघात कसलाई हुनसक्छ ? के छ उपचार ?
‘एक चिहान’ नाटक भदौ २२ गतेदेखि प्रज्ञा भवनमा

‘एक चिहान’ नाटक भदौ २२ गतेदेखि प्रज्ञा भवनमा
सूचित आदेशले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने प्रावधानमा माओवादीको फरक मत

सूचित आदेशले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने प्रावधानमा माओवादीको फरक मत
गल्छी–रसुवागढी सडक एक साताभित्र खुलाउने तयारी

गल्छी–रसुवागढी सडक एक साताभित्र खुलाउने तयारी
चल्यो अरनिको राजमार्ग, प्राविधिक र उपकरण परिचालन निरन्तर

चल्यो अरनिको राजमार्ग, प्राविधिक र उपकरण परिचालन निरन्तर
पहिलो महिनामै २४ अर्ब १० करोड एफडीआई स्वीकृत

पहिलो महिनामै २४ अर्ब १० करोड एफडीआई स्वीकृत

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित