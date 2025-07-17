+
काठमाडौंमा पेस्तोलसहित पक्राउ परेका युवक भन्छन्- यार्सा टिप्न जाँदा डोल्पाको लेकमा भेट्टाएँ

काठमाडौं चमती बस्दै आएका उनलाई प्रहरी वृत्त बालाजुको टोलीले पक्राउ गरेको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १५:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ घर भएका २९ वर्षीय शिवराज दराईलाई काठमाडौंमा अटोमेटिक पेस्तोल र गोलीसहित पक्राउ गरिएको छ।
  • शिवराज दराईले पेस्तोल डोल्पाको लेकमा यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा भेट्टाएको दाबी गरेका छन्।
  • उनको कोठाबाट पेस्तोल, दुई म्यागजिन र ७ राउण्ड गोली बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

५ भदौ, काठमाडौं । अटोमेटिक पेस्तोल र गोलीसहित पक्राउ परेका युवकले उक्त पेस्तोल डोल्पाको लेकमा भेट्टाएको बताएका छन् ।

पेस्तोलसहित पक्राउ परेका धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ घर भएका २९ वर्षीय शिवराज दराईले पेस्तोल यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा भेट्टाएको दाबी गरेका हुन् ।

उनको कोठाबाट प्रहरीले एक थान अटोमेटिक पेस्तोल, दुई थान म्यागजिन, ७ राउण्ड गोली बरामद गरेको थियो । ती युवकले यो पेस्ताल कहाँबाट ल्याए भन्ने अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरी समक्ष युवकले यस्तो बयान दिएका हुन् ।

उनको भनाइअनुसार अनुसन्धान गर्दा उनी डोल्पा गएको सम्म पुष्टि भएको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । ‘डोल्पा गएकोसम्म पुष्टि भएको छ । पेस्तोल उत्तै भेटेका हुन्/होइनन् यकिन हुन बाँकी नै छ’ एक अनुसन्धान अधिृकतले भने ।

यार्सागुम्बा टिप्न जानेहरुले यार्सा लुटपाट हुनसक्ने भन्दै हतियार समेत लिएर जाने चलन समेत छ । जसकारण ती युवकले भनेजस्तै उत्तै भेट्टाएको हुनसक्ने आशंका पनि प्रहरीको छ ।

काठमाडौं चमती बस्दै आएका उनलाई प्रहरी वृत्त बालाजुको टोलीले पक्राउ गरेको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उनीविरुद्ध यसअघि १८ असोज २०७८ मा प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट अभद्र र १९ कात्तिक २०८० मा लागुऔषधको कसुरको मुद्दा चलेको पाइएको छ ।

