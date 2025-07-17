+
उमागौरी सहकारी प्रकरण : अञ्जला कोइरालासहित ४ जनासँग १ करोड धरौटी माग

मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन मुद्दामा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल पत्नी तथा तत्कालिन सञ्चालक सदस्य अञ्जला कोइराला, सञ्चालक सदस्य रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटालाई जनही १ करोड धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो। खवास रंगेली नगरपालिका–२ का वर्तमान वडाध्यक्ष तथा सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

२०८२ भदौ ५ गते २०:४८

  • उच्च अदालत विराटनगरले उमागौरी सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा अञ्जला कोइराला र तीन जनासँग जनही १ करोड धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ।
  • मोरङ अदालतले अञ्जला कोइराला, रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटालाई विभिन्न धरौटीमा छाडेको थियो भने उच्च अदालतको आदेशले धरौटी रकम वृद्धि गरेको छ।
  • उमागौरी सहकारीमा २२ करोड ४८ लाख बढी अपचलन आरोपमा २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो र अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार कारागारमा छन्।

५ भदौ, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा अञ्जला कोइरालासहित ४ जनासँग जनही १ करोड धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन मुद्दामा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल पत्नी तथा तत्कालिन सञ्चालक सदस्य अञ्जला कोइराला, सञ्चालक सदस्य रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटालाई जनही १ करोड धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो। खवास रंगेली नगरपालिका–२ का वर्तमान वडाध्यक्ष तथा सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

शिक्षक समेत रहेकी कोइरालालाई मोरङ अदालतले पुस २४ गते १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । बास्कोटा र खवासलाई जनही ५ लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।

धनपालथान गाउँपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष राजवंशीलाई मंसिर २८ गते जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । माघ २१ गते अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । अध्यक्ष रौनियारको हकमा भने थुनामा पठाउने जिल्ला कै आदेश सदर भएको छ ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालतको बेञ्चमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो । गत वैशाख ११ गते न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद वास्तोलाबीच राय बाझिएपछि तेस्रो बेञ्चबाट आदेश भएको हो। पुडासैनीले कोइराला र राजवंशीको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने राय दिएकी थिइन् । बास्तोलाले जनही १ करोड धरौटीमा छाड्ने राय दिएका थिए ।

राय बाझिएपछि बिहीबार न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले अञ्जलासहित चार प्रतिवादीलाई १ करोड धरौटी माग गर्ने आदेश उच्च अदालत विराटनगरले दिएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । राय बाझिएपछि यसअघि पटक–पटक पेशी स्थगित भएको थियो ।

उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको २२ करोड ४८ लाख बढी अपचलन आरोपमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सम्भूप्रसाद रौनियार र सञ्चालक सदस्य रोशन राजवंशी पूर्पक्षका लागि कारागारमै छन् । रोशन भने अब धरौटी बुझाएको खण्डमा बाहिरैबाट पूर्पक्ष गर्न पाउनेछन् ।

२०८१ मंसिर २७ गते सहकारीको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रूपैयाँ अपचलन आरोपमा २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मोरङ अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

