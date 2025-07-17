+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुन्धाराको सिभिल मलबाट ६ थान नक्कली हतियारसहित एकजना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते ७:३१

६ भदौ, काठमाडौं । प्रहरीले सुन्धारास्थित सिभिल मलबाट ६ थान नक्कली हतियारसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

शुक्रबार दिउँसो साढे १२ बजे प्रहरी वृत्त जनसेवाको टोलीले सिभिल मलको पाँचौ तलामा सन्चालित द टोय स्टोरमा खानतलासी गरी सक्कलीजस्तै देखिने नक्कली हतियारहरु बरामद गरेको हो ।

धादिङको निलकण्ठ–३ घर भई बसुन्धारा बस्ने सन्तोषी श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको पसलमा प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्रराज जोशीको कमाण्डमा ५ जनाको टोली खानतलासीका लागि खटिएको थियो ।

खानतलासी गर्दा अवरोध गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीले काभ्रेको रोशी गाउँपालिका ३ घर भई काठमाडौंको कलंकी बस्ने ३१ वर्षीय सुरज मगरलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीमाथि अभद्र व्यवहार कसुरमा तीन दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुन्धारास्थित सिभिल मलको पाँचौ तलामा सक्कली जस्तै देखिने नक्कली हतियार बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी वृत्त जनसेवाबाट प्रहरी खटिएको थियो ।

नक्कली हतियार सिभिल मल सुन्धारा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भुटान खेल्दै

साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भुटान खेल्दै
तराईका गैरन्यायिक हत्या अनुसन्धानको बाटो खुल्यो

तराईका गैरन्यायिक हत्या अनुसन्धानको बाटो खुल्यो
टप एन्ड टी-२० सिरिज : अन्तिम लिग खेलमा नेपालले पाकिस्तान शाहीन्ससँग खेल्दै

टप एन्ड टी-२० सिरिज : अन्तिम लिग खेलमा नेपालले पाकिस्तान शाहीन्ससँग खेल्दै
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
लामखुट्टे मार्न काठमाडौं महानगरको मेगा अभियान, आज ‘वाक एण्ड एक्ट’ कार्यक्रम

लामखुट्टे मार्न काठमाडौं महानगरको मेगा अभियान, आज ‘वाक एण्ड एक्ट’ कार्यक्रम
बर्खामा गाडी नचल्दा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या

बर्खामा गाडी नचल्दा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित