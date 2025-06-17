+
सहकर्मीमाथि कुटपिटको विरोधमा बटेश्वर गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी धर्नामा

२०८२ भदौ ६ गते १४:४१

  • धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरू सहकर्मीमाथि कुटपिटको विरोधमा पाँचदिनदेखि धर्ना बसेका छन्।
  • साउन २३ गते शान्तिपुर स्वास्थ्य चौकीमा सुनिता सिंहमाथि हातपात भएपनि दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै धर्ना सुरु गरिएको हो।
  • तीन बुँदे मागमा दोषीमाथि कारबाही, सुरक्षाको ग्यारेन्टी र भयरहित वातावरणमा काम पाउनुपर्ने कुरा राखिएको छ।

६ भदौ, काठमाडौं । सहकर्मीमाथि कुटपिटको विरोधमा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरू पाँचदिनदेखि धर्ना बसेका छन् ।

गत साउन २३ गते बटेश्वर गाउँपालिका-५ शान्तिपुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत सुनिता सिंहमाथि हातपात भएपनि दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्द‌ै गत सोमबारदेखि कामकाज ठप्प गरेर धर्ना बसेका हुन् ।

स्थानीय दारा सिंह, अली हुसैन र रवि मण्डलले हातपात गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।

शान्तिपुर स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज राजकुमार महतोका अनुसार घटना पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरमा जाहेरी समेत परेपनि दर्ता नभएको र कारबाही नगरिएको भन्दै धर्ना बस्नु परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

तीन बुँदे माग राख्दै गाउँपालिकाका सर्म्पूण स्वास्थ्यका कर्मचारी गत सोमबारदेखि हातपात गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउ माग गर्दै शान्तिपुर स्वास्थ्यचौकीमा धर्ना बस्दै आएका छन् ।

शान्तिपुर स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज महतोका अनुसार वास्थ्य चौकीको मुल ढोकामै रहेको पिपलको बोट सार्ने विषयमा आरोपितहरूले हातपात गरेका थिए ।

