७०० बोरा चिनीको भिडिओ हेडक्वार्टर आयो, डीएसपीले छापा मार्दा ५९४ बोरा गायब

६ भदौ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको हेडक्वार्टरमा गत साउन अन्तिम साता भिडिओसहितको सूचना आयो- ७०० बोरा तस्करीको चिनी भण्डारण गरिएको छ, कारबाही गर्नुपर्यो ।
भण्डारण गरिएको घर र चिनीका बोराको भिडिओसहितको जानकारी आएपछि सशस्त्र हेडक्वार्टरले कारबाहीका लागि मातहत निकायलाई निर्देशन दियो ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका शिवनगरमा रहेको उपेन्द्र सहनीको घरमा भन्सार छलेर ल्याइएको ७०० बोराभन्दा बढी चिनी भण्डारण गरिएको सूचनामा बताइएको थियो ।
चिनी भण्डारण गरिएको ठाउँ प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म गौरको एरियामा पर्छ । जसका कारण प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म गौरका प्रमुख तथा सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) अमर लामालाई अवैध चिनी भण्डारण गरेर राखिएको ठाउँमा छापा मार्न निर्देशन भयो ।
२९ साउन राति डीएसपी लामाको टोलीले सहनीको घरमा छापा मार्यो । चिनी बरामद गर्यो र भन्सार कार्यालयमा बुझायो । घटना यत्तिकै सेलाएको थियो । तर जब भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको चिनीको परिमाणबारे थाहा भयो, सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर नै चकित भयो ।
७०० बोराभन्दा बढी चिनी भण्डारण गरेर राखिएको भिडिओसहितको सूचना आएको थियो, तर छापा मारेर गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाउँदा जम्मा १०६ बोरा देखाइयो । त्यसपछि भने सशस्त्र प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) राजु अर्यालले घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिए ।
अहिले यो प्रकरणको छानबिन सुरु भएको सशस्त्र प्रहरीले बताएको छ । ‘ठूलो परिमाणको चिनी भण्डारण गरिएको ठाउँबाटै हराएपछि छानबिन सुरु गरेका छौं । केही व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर आन्तरिक छानबिन अघि बढाएका छौं । विस्तृत छानबिनपछि यथार्थ विवरण आउला,’ सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाले भने ।
प्रारम्भिक जाँचका क्रममा अवैध रूपमा चिनी भित्र्याएका व्यक्तिले केही रकम दिएर करिब ६०० बोरा चिनी बरामद नगर्न लगाएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर बाँकी चिनी पनि त्यो घरमा अहिले छैन । चिनी अन्यत्रै लगेर लुकाइएको देखिन्छ ।
कारबाही गर्न निर्देशन दिँदा सशस्त्र हेडक्वार्टरले चिनीको परिमाण खुलाएको थिएन । जसका कारण हेडक्वार्टरलाई पत्तो नहुने सोचेर डीएसपी लामाले करिब ६०० बोरा चिनी नै गायब पारेको आरोप छ ।
१०६ बोरा चिनीसँगै ९ बोरा सिमेन्ट, १० बोरा मल, लुगा धुने सर्फ ९ बोरा पनि बरामद गरेर बुझाइएको भन्सारको रेकर्डबाट खुलेको छ ।
सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट चिनीलगायतका खाद्यन्न तथा लत्ता कपडा र अन्य सरसामानसमेत निन्तर तस्करी हुने गरेका विषय सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सीमा सुरक्षा र भन्सार जाँचमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । अहिले फेरि बरामद गर्नुपर्ने तस्करीको चिनी सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतोमा गायब पारेको घटना बाहिरिएको छ ।
डीएसपीलाई हेडक्वार्टर तानियो
घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै त्यहाँका डीएसपी लामालाई हेडक्वार्टर झिकाइएको छ । जिम्मेवारी खोसेर सशस्त्र प्रहरीले उनीमाथि आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ ।
डीएसपी दर्जासम्मको व्यक्तिलाई सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले नसियत दिनसक्ने सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भए पनि डीएसपी लामालाई भने हेडक्वार्टर नै तानेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । लामामाथि नसियतभन्दा माथिल्लो कारबाही हुनसक्ने अवस्था रहेको सशस्त्र हेडक्वार्टर स्रोतले बताएको छ ।
हेडक्वार्टर तानिएका लामा करिब ४ महिनाअघि मात्रै रौतहट पुगेका थिए । उनी यसअघि पनि रौतहटको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)मा बसेका थिए ।
यो छापा हान्दाका मुख्य कमान्डर नै लामा भएकाले उनैको मुख्य भूमिका हुनुपर्ने भन्दै सशस्त्रले त्यही अनुसारको कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि गत मंगलबार मात्रै आईजीपी राजु अर्यालले भर्चुअल माध्यमबाट सीमा क्षेत्रमा तैनाथ युनिटका कमान्डरहरूलाई निर्देशन दिँदै सीमामा कुनै कमजोरी देखिए कमान्डर भागिदार हुने बताएका थिए ।
‘सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध चोरी-तस्करी नियन्त्रणका लागि मुख्यालयले समेत सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र त्यसमा कतै कमी-कमजोरी देखिएमा कुनै पनि कमान्डर कारबाहीको भागिदार हुन्छ,’ आईजीपी अर्यालले भनेका थिए ।
सोही नीतिअनुसार अहिले कमान्डर लामालाई हेडक्वार्टर तानेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।
छानबिनमा तानिए १७ जना
डीएसपी लामा मात्रै होइन, अहिले यो प्रकरणमा अन्य थप १७ जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको सहप्रवक्ता थापाले बताएका छन् ।
उनीसँगै छापा हान्न गएका टोलीका १७ जनालाई अहिले भने छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिबासले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । जसमा एक डीएसपी, तीन इन्स्पेक्टरसहित १७ जना छन् ।
उनीहरूले डीएसपी लामाले भनेअनुसारको काम गरेको आरोप छ । तस्करीको चिनी गायब बनाउन उनीहरूको समेत मिलेमतो रहेको आरोप छ ।
छानबिनमा बाहिनी तानिनेमा सुरक्षा बेश सन्तपुर रौतहटका डीएसपी राजेन्द्र बस्नेत, नं. ११ गण हेडक्वार्टर रौतहटका एक इन्स्पेक्टर, सुरक्षा बेश देवाही रौतहटका एक इन्स्पेक्टर र सुरक्षा बेश दुधियाभारका एक इन्स्पेक्टर पनि छन् । उनीहरूलाई बाहिनी तानेर सोधपुछ गरिएको थियो । अहिले भने सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता गरेर छानबिन गरिएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी दुईजना जुनियर सशस्त्र प्रहरी अधिकृत छन् । बाँकी ११ जना भने जवान, हवल्दार रहेका छन् ।
अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरी बल, नं. ११ गण हेडक्वार्टर रौतहटलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको बताइएको छ । इन्स्पेक्टर रामचन्द्र लागेजुलाई त बाहिनीबाट नसियतसमेत दिइसकेको छ ।
एसपी राजेन्द्रबहादुर बस्नेत, इन्स्पेक्टर गणेशकुमार बोहरा, इन्स्पेक्टर दधिराम पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराइएको सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले बताएको छ ।
