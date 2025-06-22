यूके पठाउने भन्दै ४३ लाख ठगेको आरोपमा एक युवक पक्राउ

६ भदौ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि यूके पठाउने भन्दै ४३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका–१४ घर भएका २९ वर्षीय वसन्त कार्की छन् ।
उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनी ईडीयू सर्च नेपालका सञ्चालक रहेको प्रहरीले बताएको छ । ८ जना युवाहरूबाट उनले ४३ लाख रुपैयँ ठगी गरेको आरोप छ ।
पक्राउ परेका उनलाई कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको छ ।
