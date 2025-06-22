+
श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १६:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे सरकारी पैसाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
  • उनीमाथि सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाबाट फर्कँदा निजी कामका लागि लण्डनमा रोकिएको खर्च सरकारी कोषबाट व्यहोरेको आरोप छ।
  • रनिल विक्रमसिंघेले आरोप अस्वीकार गर्दै लण्डनमा विभिन्न बैठकहरूमा सहभागी भएको बताएका छन्।

६ भदौ, काठमाडौं । श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे पक्राउ परेका छन् । उनी सरकारी पैसाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।

बीबीसी हिन्दीले श्रीलंकन प्रहरीको हवाला दिंदै उनी पक्राउ परेको उल्लेख गरेको छ ।

उनीमाथि लागेको आरोप उनको राष्ट्रपति कार्यकालमै गरिएको विदेश यात्रासँग सम्बन्धित छ।

आरोपअनुसार, सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्र महासभाबाट फर्कँदा उनी आफ्नी पत्नीसमेतसँग निजी कामका लागि लण्डनमा रोकिएका थिए । त्यसक्रममा उनको खर्च सरकारी कोषबाट व्यहोरेको आरोप लगाइएको छ ।

उनलाई शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको मजिस्ट्रेट अदालतमा पेश गरिनेछ। त्यसअघि उनले आपराधिक अनुसन्धान विभाग (सीआईडी) मा बयान दिइसकेका छन्।

रनिल विक्रमसिंघेले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै लण्डनमा उनले विभिन्न बैठकहरूमा सहभागी भएको बताएका छन्।

विक्रमसिंघे सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म श्रीलंकाको राष्ट्रपति रहेका थिए।

उनी आर्थिक संकटका कारण देशभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको बेला राष्ट्रपति बनेका थिए। त्यतिबेला उनका पूर्ववर्ती गोटाबाया राजपक्षे देश छोडेर विदेशतिर गएका थिए।

पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे
