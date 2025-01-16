छुदेन काविमोको उपन्यास ‘उरमाल’ लाई मदन पुरस्कार, प्रमेदेव गिरीलाई जगदम्बा श्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २०८१ सालको मदन पुरस्कार उपन्यास उरमाललाई दिइने निर्णय मदन पुरस्कार गुठीको बैठकले गरेको छ।
- जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रमेदेव गिरीलाई दिने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको छ।
६ भदौ, काठमाडौं। २०८१ सालको मदन पुरस्कार छुदेन काविमोको उपन्यास ‘उरमाल’ ले पाएको छ ।
आज बसेको मदन पुरस्कार गुठीको बैठकले ‘उरमाल’ लाई मदन पुरस्कार अर्पण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी २०८१ सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रमेदेव गिरीलाई दिने निर्णय भएको गुठीले जनाएको छ ।
विगत पाँच दशकदेखि लोक-संस्कृति-क्षेत्रमा सक्रिय रहेका गिरीलाई भने लोक भाका संकलन र संरक्षणमा विशिष्ट योगदान गरेबापत उक्त पुरस्कार दिने निर्ण गरेको हो ।
हेर्नुहोस् मदन पुरस्कार गुठीको विज्ञप्ति :
