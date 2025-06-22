+
कमेडी-हरर फिल्म ‘चिट्ठी’को ट्रेलर सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते २०:४८

  • फिल्म ‘चिट्ठी’को ट्रेलर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ।
  • फिल्मलाई एरा प्रोडक्सनको ब्यानरमा कमला जोशीले निर्माण गरेकी हुन्।
  • फिल्म भदौ २० गतेदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ र माधवराज खरेलले निर्देशन गरेका छन्।

काठमाडौँ । फिल्म ‘चिट्ठी’को ट्रेलर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । फिल्मलाई एरा प्रोडक्सनको ब्यानरमा कमला जोशीले निर्माण गरेकी हुन् ।

कमेडी, हरर र सस्पेन्स तत्वको मिश्रणमा बनेको फिल्म भदौ २० गतेदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

माधवराज खरेलको पटकथा र निर्देशनमा बनेको फिल्ममा खड्गबहादुर पुन ‘खबपु’, संजीत भण्डारी, गोपाल ढकाल ‘छन्दे’, नवराज थापा, प्रवण भुषाल, मुस्कान लामा, कञ्चन चालिसे, मोहन निरौला, शान्तिप्रिय लगायतको अभिनय छ ।

फिल्ममा सामाजिक सन्देशलाई मनोरञ्जनसँगै पस्कने प्रयास गरिएको निर्देशक खरेलले जनाए ।

कमजोरलाई ‘शत्रु’ करार, प्रमुख प्रतिस्पर्धीसँग सहकार्य

वित्तीय क्षेत्रका समस्या उस्तै, अपलेखन दोब्बर, गैरबैंकिङ सम्पत्ति १५ अर्ब बढ्यो

गोविन्दाकी पत्नी सुनिताले दिइन् बान्द्रा अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन

जलजला, राधा र सन्तोषका गजलमा झुमे दर्शक

५१ दिनदेखि बसेको छैन राज्य व्यवस्था समितिको बैठक, सभापति को बन्ला ?

‘काजी’ छायांकन गर्न स्याङ्जा लागे विपिन, केकी, गरिमा

