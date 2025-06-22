+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कर्णाली चलचित्र महोत्सवले ‘फिल्म स्टोरी बैंक’ प्रतियोगिता गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ७ गते ९:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०८२ अन्तर्गत 'फिल्म स्टोरी बैङ्क' प्रतियोगिता घोषणा गरिएको छ।
  • प्रतियोगितामा कर्णालीको संस्कृति, इतिहास र सामाजिक यथार्थमा आधारित मौलिक कथा पेस गर्न सकिनेछ।
  • उत्कृष्ट तीन कथालाई क्रमशः ५० हजार, ३० हजार र २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ र लेखकलाई चलचित्र निर्माणमा पारिश्रमिक दिइनेछ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको सांस्कृतिक, भाषिक र पर्यटकीय सम्पदा विश्वसामु चिनाउने लक्ष्यसहित तेस्रो ‘कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०८२’ अन्तर्गत ‘फिल्म स्टोरी बैङ्क’ प्रतियोगिता घोषणा गरिएको छ ।

महोत्सव निर्देशक चक्रबहादुर चन्दले प्रतियोगिताको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै कर्णालीका लुकेका कथा, इतिहास, संस्कृति र सामाजिक यथार्थलाई चलचित्रमार्फत उजागर गर्न यो अभियान सुरु गरिएको बताए ।

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक जोशीले कर्णालीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विश्वमा चिनाउन कथा महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने उल्लेख गरे । अभिनेता दीपकराज गिरीले चलचित्र नै कर्णालीलाई विश्वसामु चिनाउने उत्कृष्ट माध्यम भएको बताए ।

प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यस अवधारणालाई पहिलो पटक सुनेको भन्दै सरकारको सहयोगको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतियोगितामा नेपाल वा विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिक सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रस्तुत गरिएको कथा मौलिक हुनुका साथै पहिले कतै प्रकाशित वा फिल्ममा प्रयोग नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कथा कर्णालीको संस्कृति, परम्परा, इतिहास वा सामाजिक यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेछ । उत्कृष्ट तीन कथालाई क्रमशः ५० हजार, ३० हजार र २० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।

उत्कृष्ट १५ कथाका लेखकलाई चलचित्र पटकथा लेखन तालिम दिइनेछ । तीमध्ये छनोट गरिएका उत्कृष्ट कथालाई चलचित्र निर्माणमा समावेश गरिनेछ र लेखकलाई ‘कथा लेखक’को श्रेयसहित उचित पारिश्रमिक पनि दिइनेछ जनाइएको छ ।

कथा पेस गर्ने अन्तिम म्याद २०८२ पुस १६ गते तोकिएको छ । नतिजा २०८२ माघ १८ गते सार्वजनिक गरिनेछ । स्क्रिप्ट लेखन तालिम २०८२ फागुन १३ गते हुने र पुरस्कार वितरण समारोह फागुन २३ गते आयोजना गरिने भएको छ ।

‘घुमौँ कर्णाली, हेरौँ कर्णाली’ अभियानअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवले कर्णालीलाई विश्वस्तरीय चलचित्र पर्यटन गन्तव्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । महोत्सवले जलवायु परिवर्तन र दिगो पर्यटनजस्ता सामाजिक तथा वातावरणीय मुद्दामा समेत ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ ।

कर्णाली चलचित्र महोत्सव कर्णाली प्रदेश फिल्म स्टोरी बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित