काठमाडौंको धापासीमा पहिरोले सडक अवरुद्ध

७ भदौ, काठमाडौं । हिजो (शुक्रबार)को अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंको धापासीस्थित टोखामा पहिरो गएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण टोखा नगरपालिका ४ धापासी लाम्पाखा चाकेमा पहिरो गएको हो । पहिरोका काण सडक पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।
हिलोले एउटा ट्रान्सफर्मर सहित ६ वटा पोल ढाल्दा सो क्षेत्रमा शुक्रवारबाटै विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ । पहिरोसँगै रुख ढाल्दा सेल्सबेरीमा सामान्य क्षति पुगेको छ । पहिरो पन्छाएर सडक खुलाउने काम भइरहेको छ ।
स्थानीयवासी प्रताप खत्री पहिरो पर्खाल अग्लो भएकाले माटो बग्न थालेको बताउँछन् । वडाले पार्क बनाएपछि लगाएको पर्खाल भत्किएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, स्थानीय सुरेन्द्र श्रेष्ठले पर्खाल माथि लगाएका कारण पहिरो गएको हुनसक्ने आकलन गरे ।
स्थानीयहरूले पर्खाल केही दिनअघि चर्किएको तर प्लास्टिक लगाएर छेकेको बताएका छन् ।
