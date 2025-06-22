+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रहरी पब्लिक ब्याडमिण्टन क्लबको अध्यक्षमा पुन: जोशि निर्वाचित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ७ गते १७:५८

७ भदौ, धनगढी । प्रहरी पब्लिक ब्याडमिण्टन क्लबको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि चेतराज जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको हाता भित्र रहेको ब्याडमिण्टन हलमा सम्पन्न दोस्रो अधिबेशनबाट जोशिको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति निर्वाचित भएको हो ।

क्लबको उपाध्यक्षमा मेम्वर सिंह, सिचवमा शैलेन्द्र श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा राजेन्द्र वहादुर वम निर्वाचित भएका हुन् ।

क्लबको सदस्यमा राम बहादुर बोहरा, रोशन सिंह, प्रेम बिष्ट, गणेश शाह, नरेन्द्र वहादुर चन्द, दान बहादुर बडैला, टेक वहादुर साउँद निर्वाचित भएका छन् ।

चेतराज जोशीको अध्यक्षतामा सन्चालन भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी डम्बर वहादुर विक रहेका थिए । कार्यक्रमको सन्चालन सचिव शैलेन्द्र श्रेष्ठले गरेकन थिएभने स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष मेम्बर सिंहले गरेका थिए ।

प्रहरी पब्लिक ब्याडमिण्टन क्लब
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एक थिए ग्यारी वेव, जो मारिए

एक थिए ग्यारी वेव, जो मारिए
भूमि विधेयकविरुद्ध जसपा नेपालले जनप्रदर्शन गर्ने

भूमि विधेयकविरुद्ध जसपा नेपालले जनप्रदर्शन गर्ने
गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा सोझै उडान गराउन भियतनामी उपराष्ट्रपतिलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा सोझै उडान गराउन भियतनामी उपराष्ट्रपतिलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
म बाबा र मेरो बुवा

म बाबा र मेरो बुवा
७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन हुन्छ : भानुभक्त ढकाल

७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन हुन्छ : भानुभक्त ढकाल
सिट संख्या बढाउने निर्णय सच्याउन केसीले दिए एक हप्ताको समय

सिट संख्या बढाउने निर्णय सच्याउन केसीले दिए एक हप्ताको समय

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित