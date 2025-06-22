+
वीरगञ्जका ११ ठाउँबाट पानीको नमूना संकलन, प्रयोगशालाको रिपोर्ट आज आउने

खानेपानीको पाइपमा दूषित पानी मिसिँदा वीरगञ्जमा हैजा फैलिएको आशंका सरकारी टोलीले गरेको छ । हैजा प्रभावित क्षेत्रबाट नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौंको प्रयोगशालामा पठाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ८ गते १०:५७
हैजा प्रभावित क्षेत्रबाट पानीको नमुना संकलन गर्दै सरकारी टोली ।

८ भदौ, काठमाडौं । खानेपानी पाइपमा ढलको दूषित पानी मिसिएका कारण वीरगञ्जमा हैजा फैलिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

सोही आशंकाका आधारमा हैजाको संक्रमण देखिएका ११ ठाउँबाट पानीको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौंको टेकुस्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।

हैजा प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले भने, ‘खानेपानीको पाइपमा दूषित पानी मिसिएको हुन सक्छ । जसका कारण वीरगञ्जका स्थानीयमा हैजाको प्रकोप देखापरेको हुन सक्छ ।’

उनले थपे, ‘सोही आशंकाका आधारमा खानेपानी विभागको टोलीले प्रभावित क्षेत्रबाट नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौंको प्रयोगशालामा पठाएको छ । नमुनाको रिपोर्ट आज आउँछ होला । त्यसपछि मात्रै यसबारे यकिन साथ भन्न सकिन्छ ।’

हैजाको प्रकोप समुदायस्तरमै फैलिएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू दुई दिनका लागि बन्द गरिएको छ । महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको आह्वानमा  दुई दिन सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालहरूको पठनपाठन बन्द गरिएको हो ।

विगत केही दिनदेखि वीरगञ्जमा बढ्दै गएको हैजाको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै आइतबार र सोमबार दुई दिनका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत  विद्यालयहरूको पठनपाठन स्थगित गरिएको महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत जयमोद ठाकुरका अनुसार शनिबार अबेर रातिसम्म वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत बिरामीमध्ये ४२ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ । विभिन्न अस्पतालहरूमा १२९ जना बिरामी उपचाररत छन् ।

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसहित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको टोली मोबाइल भ्यानसहित हैजा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर नमुना संकलन गरेको छ ।

ठाकुरका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ११, १२, १३ र १६ नम्बर वडामा हैजाको संक्रमण फेला परेको हो ।

शुक्रबार राति वीरगञ्ज महानगरपालिका–१२ स्थित मुर्ली टोलका स्थानीयमा हैजाको  संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिएको थियो । शनिबारसम्म आइपुग्दा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका चार वडासम्म हैजाको संक्रमण फैलिएको उनले बताए ।

ठाकुरका अनुसार, पर्सा जिल्लामा पछिल्लो १० वर्षयता पहिलो पटक हैजाको प्रकोप देखिएको बताए । भिब्रियो कोलरी नामक जीवाणु दूषित खाना वा पानीमार्फत शरीरमा प्रवेश गरेपछि हैजा लाग्ने गर्दछ । यस रोगका लक्षणमा निरन्तर झाडापखाला लाग्ने, वान्ता हुने, पेट दुख्ने, आँखा गाडिने, शरीरमा पानी कमी भई मांसपेसी दुख्ने र ज्वरो आउने जस्ता समस्या देखिने गर्छन् । समयमै उपचार नपाए मृत्यु समेत हुन सक्ने उनले बताए ।

ठाकुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हैजाको लक्षण देखिएका दुई जना बिरामीको मृत्यु भएको छ । एक जना पोखरिया नगरपालिका–९ की महिला र वीरगञ्ज महानगरपालिका–१२ का पुरुष बिरामीको मृत्यु भएको हो । उनीहरूको परिवारले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूमा झाडापखलाको लक्षण थियो । तर हैजाकै कारण उनीहरूको मृत्यु भएको भनेर भन्न सकिँदैन ।’

ठाकुर भन्छन्, ‘२८ साउनमा मुरली क्षेत्रका स्थानीयमा फाट्फुट्ट झाडापखला लक्षण भएका बिरामी देखा परेका थिए । विस्तारै यो संख्या बढ्दै गयो । झाडापखला देखिएका व्यक्तिहरूको आरडीटी परीक्षण गर्दा हैजाको संक्रमण पुष्टि भयो । यो संख्या शनिबार राति अबेरसम्म आइपुग्दा ४२ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यो महामारीको रूप नै हो ।’

हैजाको संक्रमण देखिएका ११ ठाउँका पानीका नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौंको टेकुस्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको उनले बताए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका वीरगञ्जमा हैजा हैजा संक्रमण
