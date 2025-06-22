वीरगञ्जको हैजा प्रभावित क्षेत्रमा पुगे मन्त्री, पानी परीक्षण र शुद्धीकरणको काम सुरु

८ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हैजा प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी परीक्षण तथा शुद्धीकरणको काम सुरु भएको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको टोली मोबाइल भ्यानसहित परिचालन भएको हो । उक्त टोलीले अहिले पानी परीक्षणको कार्य अगाडि बढाएको खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिए । प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्री यादव आफैं खटिएका छन् ।
‘आज बिहानदेखि हैजा प्रभावित क्षेत्रहरूमा मसहित हाम्रो प्राविधिक टोलीले विभिन्न वडाहरूमा पानी परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ । प्राविधिक टोलीले प्रभावित क्षेत्रहरूमा पानी परीक्षण तथा शुद्धीकरणको कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ,’ मन्त्री यादवले भने ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न वडा तथा टोलहरूमा हैजाको प्रकोप देखिएको र केहीको मृत्युसमेत भएको छ । हैजाको प्रकोप समुदायस्तरमै फैलिएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएको छ ।
वीरगञ्जमा शुक्रबार तीन जनामा हैजा रोगको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । हैजाको जस्तो लक्षण देखिएका दुई जनाको शनिबार मृत्यु भएको थियो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत जयमोद ठाकुरका अनुसार शनिबार अबेर रातिसम्म वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत बिरामीमध्ये ४२ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ । विभिन्न अस्पतालहरूमा १२९ जना बिरामी उपचाररत छन् ।
ठाकुरका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ११, १२, १३ र १६ नम्बर वडामा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
हैजा रोगको सङ्क्रमण पुष्टि भएको क्षेत्रमा त्यहाँको खानेपानी परीक्षण र शुद्धीकरणका लागि आवश्यक सामग्री सहितको मोबाइल भ्यान टोली खटाइएको र आवश्यक थप सामग्री आजै पठाउन लागिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
