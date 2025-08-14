+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
मेयर राजेशमान सिंहसँग वार्ता :

‘महानगरले हैजा प्रभावित क्षेत्रमा २६ वटा टिम परिचालन गरेको छ’

हैजाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि महानगरले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । महानगरको सबै शक्ति यही प्रकोपमा केन्द्रित भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ८ गते २०:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वीरगञ्जमा ७१ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने दुई जनाको झाडापखलाबाट मृत्यु भएको छ।
  • खानेपानीमा ढलको दूषित पानी मिसिँदा हैजा फैलिएको आशंका गरिएको छ र ११ स्थानका पानीका नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको छ।
  • महानगरपालिकाले २६ टोली परिचालन गरी उपचार र जनचेतना अभियान गर्दै छ र खाद्यवस्तु बिक्रीमा रोक लगाएको छ।

वीरगञ्जमा शुकबार यता ७१ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत १६१ जना बिरामीमध्ये ७१ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

झाडापखलाको लक्षण देखा परेर उपचार गराउन आएका दुई व्यक्तिको मृत्युसमेत भएको छ । तर उनीहरूमा हैजाको संक्रमण भने पुष्टि भएको छैन । खानेपानी पाइपमा ढलको दूषित पानी मिसिँदा हैजा फैलिएको आशंका विज्ञहरूले गरेका छन् ।

हैजा प्रभावित विभिन्न ११ स्थानका पानीका नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौंको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको छ । प्रयोगशालाको रिपोर्ट आइसकेको छैन ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका चार वडामा हैजाको प्रकोप फैलिँदा वीरगञ्जका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साले पछिल्लो १० वर्षयता पहिलो पटक वीरगञ्जमा हैजाको प्रकोप देखिएको बताएको छ ।

हैजा रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि महानगरपालिकाले गरिरहेको प्रयासबारे वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसँग अनलाइनखबरका प्रेम लामाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मेयर सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वीरगञ्जमा हैजा संक्रमण फैलिनुको कारण केलाई मान्नुहुन्छ ?

खानेपानीमा दूषित वस्तु मिसिएर वा हरियो सागसब्जी राम्रोसँग पखालेर नखाएका कारण हैजाको प्रकोप फैलिएको हो कि भन्ने अनुमान विज्ञहरूको छ । तर प्रयोगशालाको रिपोर्ट आइनसकेकोले यही कारण हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यो रोगको संक्रमण दूषित पिउने पानी प्रयोग गर्दा हुने रहेछ । खानेपानीमा दिसाजन्य पदार्थ मिसिएमा हैजाको संक्रमण हुने रहेछ । हरियो तरकारीमा दिसाजन्य पदार्थ रहेको अवस्थामा पनि यसको संक्रमण हुनेरहेछ ।

दिसा-पिसाब गरेपछि राम्रोसँग साबुनपानीले हात नधोएमा हैजाको जीवाणु एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दो रहेछ । वीरगञ्जमा हैजा फैलिनुका कारण यिनै हुन सक्छन् ।

बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले यो प्रकोपलाई महामारी भनिरहेका छन् । महानगरले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

यो महामारी हो वा हैन, अहिले नभनौं । हिजो-अस्तिभन्दा केही नियन्त्रण भएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं । हैजा संक्रमणलाई लिएर मिडियामा आएजस्तो अवस्था वीरगञ्जमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

किनभने पर्सा, बारा लगायतका जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूबाट पनि उपचारका लागि झाडापखलाका बिरामीहरू वीरगञ्जका अस्पताल आएका छन् ।

अस्पतालमा बिरामीहरूको उपचारको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?

वीरगञ्जमा हैजाको प्रकोप पुष्टि भएकै दिनदेखि वीरगञ्ज महानगरको स्वास्थ्य शाखा टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । सरकारीदेखि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूसँग महानगरले समन्वय गरिरहेको छ ।

उपचारमा आउने झाडापखलाका बिरामीहरूलाई बेड छैन भनेर नफर्काउने वातावरण महानगरले बनाएको छ । बेड खाली नभएको अवस्थामा खाली रहेका अन्य अस्पतालसँग समन्वय गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।

नागरिकको उपचार प्रभावकारी भइरहेको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्न वीरगञ्ज महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाको टोली २४सै घण्टा खटेको छ । अस्पतालहरूमा औषधिको अभाव छैन ।

अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य महाशाखाले अस्पतालहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ । नारायणी अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन चारवटा वार्ड थप गरिएको छ ।

महानगरले हैजा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?

महानगरले हैजा प्रभावित क्षेत्रमा २६ वटा टिम परिचालन गरेको छ । २५ वटा टिम फिल्डमै खटिएका छन् भने एउटा टिमले हेल्प डेक्समार्फत समन्वयको काम गरिरहेको छ ।

हेल्प डेक्समा प्रभावित क्षेत्रबाट संकलन भएका सूचनाहरू संकलन हुन्छ । यो टिमले अस्पतालसँग समन्वय गरी उपचाररत बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने काम गर्छ ।

हैजा संक्रमितलाई भेट्न अस्पताल पुगेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंह।

महानगरको स्वास्थ्य महाशाखा टोलीसँगै नर्सिङ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू समेत प्रभावित क्षेत्रमा नगरवासीलाई जनचेतना जगाउन लागि परेका छन् । यसका लागि नर्सिङ कलेजका सञ्चालकहरूसँग महानगरले समन्वय गरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

वीरगञ्जमा हैजा : बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुग्छन् बिरामी

यतिमात्रै होइन, विज्ञहरूको सुझावका आधारमा महानगरले तत्कालका लागि वीरगञ्जमा खुला रूपमा बिक्री हुने पानीपुरी, चटपटे, चाट जस्ता खाद्यवस्तुहरू बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । चिकित्सकहरूले यस्ता खाद्य पदार्थबाट संक्रमण फैलने जोखिम बढी हुने सुझाव आएपछि बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो ।

डिप बोरिङको पाइपलाइन बिस्तार गर्दा ढलमाथि अव्यवस्थित रूपमा काम गरिएकोले दूषित पानी मिसियो भनिन्छ नि ?

डिप बोरिङको मात्रै होइन, खानेपानी संस्थानको पानी खाने गरेका नगरवासीमा पनि यसको संक्रमण देखिएको छ । विज्ञहरूले गरेको अध्ययनअनुसार खानेपानीको पाइपमा ढलको दूषित पानी मिसिँदा प्रकोप फैलिएको आशंका छ । तर यसको पुष्टि भइसकेको छैन ।

यो वर्ष सुक्खायाममा वीरगञ्जमा पिउने पानीको हाहाकार भयो । चापाकाल सुके । जसका कारण केही वडाहरूमा पिउने पानीको विकल्पका रूपमा डिप बोरिङ गाडिएकै हो ।

वडा समितिहरूले पानीको वितरण गर्ने पाइपलाइनहरू ढल माथिबाट गरिएको पनि देखियो । यो गर्न नहुने काम थियो । विशेषगरी वडा नम्बर १२ को नयाँ टोलमा यस्तो देखियो । अस्ति राति नै त्यहाँका पाइपलाइनलाई व्यवस्थित पार्ने काम भइसकेको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट साथ पाइरहनुभएको छ ?

हामीले हैजा संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला सबै पक्षसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक औषधि उपलब्ध गराएको छ ।

संघ सरकारले नारायणी अस्पतालमा थप जनशक्ति पठाउने भनेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नारायणी अस्पतालका लागि थप जनशक्ति उपलब्ध गराइसकेको छ । अस्पतालका मेसुको आग्रहअनुसार हामीले ६ देखि १० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यहाँ खटाइरहेका छौं ।

हैजाको संक्रमण देखिएपछि नगरवासीमा एक खालको मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भएको हुनसक्छ । नगरवासीलाई ढुक्क हुने वातावरण कसरी बनाउनुभएको छ ?

नगरवासीमा त्यस्तो त्रास केही छैन । महानगरले हैजा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । नगरवासी त्रासमा बस्नुपर्ने त्यस्तो कारण केही छैन ।

प्रकोप रोक्नका लागि २६ टोली प्रभावित क्षेत्रको गाउँटोल तथा वडामा परिचालित छन् । ती टोलीहरूले जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेका छन् ।

प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरू प्रकोप नियन्त्रणका लागि परिचालन भएका छन् । उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट तोकिएका आ-आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।

नगरवासीमा आत्मविश्वास उच्च राख्न चिकित्सकहरूले आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने काम गरिरहेका छन् । चिकित्सकहरूको सल्लाह सुझावलाई मानेर अगाडि बढ्यौं भने यो संकटपूर्ण अवस्थामाथि अवश्य पनि हामीले विजय प्राप्त गर्छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

समुदायस्तरमै हैजा फैलिएपछि वीरगञ्जका विद्यालयहरू २ दिन बन्द
राजेशमान सिंह वीरगञ्ज महानगरपालिका हैजा प्रकोप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित