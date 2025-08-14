चितवनबासीलाई सोबिताको आग्रह- अभिभावविहीन बनेको नसोच्नुस्, रविको भिजन पूरा गर्नुछ

८ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले चितवनबासीलाई अभिभावकविहीन भएको महसुस नगर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
पार्टीको चितवन कमिटीले आयोजना गरेको तिज विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले यसपटक राज्यले प्रतिशोध साँधेर चितवनलाई अभिभावकविहीन बनाएको आरोप लगाउँदै अब चितवनले हरेक जिल्ला नेतृत्व गर्नेगरी सोच्नुपर्ने बताइन् ।
‘हामी सांसदविहीन भयौं । अभिभावविहीन भयौं । हाम्रो दिदीबहिनीले अभिभावकविहीन भयौं भनेपछि म यहाँ आएको हुँ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘उहाँ हाम्रो मनमै हुनुहुन्छ । हामी अभिभावकविहीन भएका छैनौं । राज्यले साँधेको प्रतिशोधको सिकार भएका हौं । अभिभावकविहीन भएका होइनौं ।’
उनले सभापति लामिछानेले रोपेर गएको विचार सबैको मनमा गडेका कारणले उनको भिजन पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताइन् ।
‘तपाईंहरू हरेकको मनमा रवि लामिछाने जन्मिएको छ । उहाँले देख्नुभएको भिजनलाई पूरा गर्नुपर्नेछ । हामी अभिभावकविहीन छैनौं,’ उनले भनिन् ।
आफ्नो पार्टी रास्वपा पछिल्लो समय संघर्षबाट गुज्रिरहेको भन्दै राज्यले प्रतिशोध साँधेर चितवनलाई अभिभावकविहीन बनाएको बताइन् ।
‘रास्वपा पछिल्लो समय संघर्षबाट गुज्रिरहेको छ । तपाईंहरूको आवाज संसद्मा हुनुहुन्न । यस अर्थमा अभिभावकविहीन हुनुहुन्छ । यो साँचो हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, यसपटक राज्यले प्रतिशोधन साँधेर अभिभावकविहीन बनाएको छ । आँउदो चुनावमा तपाईंहरू सबै रवि लामिछाने बनेर हरेर जिल्लामा अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।’
