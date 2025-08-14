+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्यो २.६ प्रतिशत बिन्दु

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता तथा समग्र बजार मागमा आएको कमीका कारण निजी क्षेत्रतर्फका कर्जा वृद्धिदर ८.४ प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ८ गते १९:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी ८.४ प्रतिशतले बढेको छ।
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आव निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो।
  • गत आव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १२.६ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ११ अर्ब ४९ करोडले बढेको छ।

८ भदौ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धिदर २.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा लगानी ८.४ प्रतिशतले बढेको हो ।

गत आव नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी १२.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको थियो । तर, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता तथा समग्र बजार मागमा आएको कमीका कारण निजी क्षेत्रतर्फका कर्जा वृद्धिदर ८.४ प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।

अघिल्लो आव केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि १३ प्रतिशत अनुमान गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा निजी क्षेत्र तर्फ प्रवाह भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ५.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

त्यसैगरी गत आव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १२.६ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ११ अर्ब ४९ करोडले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १३ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ४२ अर्ब ३७ करोडले बढेको थियो ।

गत आव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोडले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ५.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोडले बढेको थियो ।

गत आव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.८ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.२ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमश: ६३.३ प्रतिशत र ३६.७ प्रतिशत थियो । गत आव निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ८.६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ६.१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ८.४ प्रतिशत बढेको छ ।

२०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४.७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितो र १४.५ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति धितोमा प्रवाह भएको छ ।

२०८१ असार मसान्तमा यो अनुपात क्रमश: ६६.५ प्रतिशत र १३.२ प्रतिशत थियो । २०८१/८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ७ं.९ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.५, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.४ र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.८ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा ७.१ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा ५.९, मार्जिन प्रकृति कर्जा ५६.२, ट्रस्ट रिसिट कर्जा ५१.१, हायर पर्चेज कर्जा ३.७ र डिमान्ड तथा चालु पूँजी कर्जा १३.२ प्रतिशतले बढेको छ भने ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.४ प्रतिशतले घटेको छ ।

कर्जा वृद्धिदर नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित