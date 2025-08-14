गोविन्दा र सुनिताको ‘सम्बन्धविच्छेद’ मुद्दामा अदालतमा सुनुवाइ सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बलिउड अभिनेता गोविन्दा र उनकी श्रीमती सुनिता आहुजाबीच ३८ वर्ष पुरानो वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा मुम्बई पारिवारिक अदालतमा परेको छ।
- सुनिता आहुजाले गत वर्ष डिसेम्बरमा अवैध सम्बन्ध, क्रूरता र पत्नीलाई त्यागेको आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
- मुद्दाको अर्को सुनुवाइ नोभेम्बर महिनामा हुनेछ र वकिल ललित बिन्दलले दुवै पक्ष चाँडै सम्झौतामा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
मुम्बई । बलिउडका प्रसिद्ध अभिनेता गोविन्दा र उनकी श्रीमती सुनिता आहुजाको ३८ वर्ष पुरानो वैवाहिक सम्बन्ध समस्यामा परेको देखिन्छ । दुई बीचको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा मुम्बईको पारिवारिक अदालतमा पुगेको छ ।
यस मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ बिहीबार मुम्बईको पारिवारिक अदालतमा सुरु भयो । पारिवारिक अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदनको सुनुवाइको क्रममा सुनिता आहुजा देखिएकी थिइन् ।
सुनुवाइको समयमा गोविन्दा आफैं उपस्थित थिएनन् तर उनले भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत सुनुवाइमा भाग लिएका थिए । अदालतले उनलाई अर्को सुनुवाइको समयमा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
यसैबीच, गोविन्दाका वकिल तथा सल्लाहकार ललित बिन्दलले सुनिताले गत वर्ष सम्बन्धविच्छेदको लागि निवेदन दिएको बताएका छन् । मुद्दाको अर्को सुनुवाइ तीन महिना पछि नोभेम्बर महिनामा हुनेछ ।
गोविन्दका वकिल ललित बिन्दलले भने, ‘सुनीता आहुजा आफैंले गत वर्ष डिसेम्बरमा विभिन्न धाराहरू अन्तर्गत गोविन्दविरुद्ध सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।’
ललित बिन्दलले भने, “यो मुद्दा पुरानो हो र चाँडै नै दुवै जना सम्झौतामा पुग्नेछन् । सुनिताले गोविन्दविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुको कारण जेसुकै होस्, तर अब यो मुद्दा समाधान हुने संघारमा छ ।’
ललित बिन्दलले यस मुद्दामा थप जानकारी दिन अस्वीकार गर्दै हाल परामर्श प्रक्रिया चलिरहेको बताए । यद्यपि, उनले अगस्ट २१ मा भएको सुनुवाइको क्रममा आफू आफैं गोविन्दाको तर्फबाट वकालत गर्न पारिवारिक अदालतमा उपस्थित भएको बताए ।
मुद्दासँग सम्बन्धित वकिलहरूका अनुसार सुनिता आहुजाले अवैध सम्बन्ध, क्रूरता र पत्नीलाई त्यागेको आधारमा पारिवारिक अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दायर गरेकी छिन् ।
सुनिता आहुजाले एक हप्ता अघि आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा युट्युब च्यानल सुरु गरेर नयाँ इनिङको संकेत गरेकी थिइन् ।
यस भिडियोमा, भ्लगिङको दुनियाँमा प्रवेश गर्नुको कारण बाहेक, सुनिता आहुजाले आफ्नो र गोविन्दाको बिछोडको बारेमा कुरा गरेकी छिन् । उनले गोविन्दासँगको आफ्नो सम्बन्ध बिगार्नुमा अज्ञात व्यक्तिहरूलाई दोष दिइन् ।
गोविन्दा र सुनिताको विवाह ११ मार्च १९८७ मा भएको थियो । गोविन्दाको बारेमा भनिन्छ कि सुनिताले उनलाई स्टार बन्नुभन्दा पहिले नै राम्ररी चिनेकी थिइन् ।
६२ वर्षीय गोविन्दा र ५७ वर्षीया सुनिता आहुजाको पनि एक छोरी (३६ वर्ष) र एक छोरा (२८ वर्ष) छन् । छोरीको नाम नर्मदा हो जसलाई फिल्म उद्योगमा टीना आहुजाको नामले चिनिन्छ ।
बीबीसी हिन्दीबाट ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4