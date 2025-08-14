+
प्रचण्डले घरमै बोलाएर दिए पर्वतारोहण संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई

२०८२ भदौ ९ गते ११:४१

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिएका छन् ।

खुमलटारस्थित निजी निवासमै बोलाएर प्रचण्डले अध्यक्ष फुर्वा गेल्जे शेर्पासहितको नयाँ कार्यसमितिलाई बधाई दिएका हुन् ।

शेर्पाले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायत दलहरुको संयुक्त गठबन्धनलाई पराजित गर्दै प्यानलसहित विजयी भएका थिए ।

शुभकामना तथा बधाईका साथै प्रचण्डले पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको विकासमा संघले महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपालमा पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको विकास हुनुपर्छ। अहिले निर्वाचित हुनुभएको अध्यक्षलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र निर्वाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सबैलाई म हाम्रो पार्टी र मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। एनएमएलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन तपाईंहरूको भूमिकामा मेरो पूर्ण समर्थन रहनेछ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र एनएमएसँगको लामो सम्बन्ध उल्लेख गर्दै पर्वतारोहण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पनि सक्रिय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले हाल अन्तिम चरणमा पुगेको पर्यटन सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन आफूले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि गरे ।

नेपाल पर्वतारोहण संघ प्रचण्ड
सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

