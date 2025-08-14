प्रचण्डले घरमै बोलाएर दिए पर्वतारोहण संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिएका छन् ।
खुमलटारस्थित निजी निवासमै बोलाएर प्रचण्डले अध्यक्ष फुर्वा गेल्जे शेर्पासहितको नयाँ कार्यसमितिलाई बधाई दिएका हुन् ।
शेर्पाले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायत दलहरुको संयुक्त गठबन्धनलाई पराजित गर्दै प्यानलसहित विजयी भएका थिए ।
शुभकामना तथा बधाईका साथै प्रचण्डले पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको विकासमा संघले महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपालमा पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको विकास हुनुपर्छ। अहिले निर्वाचित हुनुभएको अध्यक्षलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र निर्वाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सबैलाई म हाम्रो पार्टी र मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। एनएमएलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन तपाईंहरूको भूमिकामा मेरो पूर्ण समर्थन रहनेछ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र एनएमएसँगको लामो सम्बन्ध उल्लेख गर्दै पर्वतारोहण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पनि सक्रिय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले हाल अन्तिम चरणमा पुगेको पर्यटन सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन आफूले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि गरे ।
