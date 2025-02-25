जुडोकी कविता सम्मानित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल जुडो संघ अन्तर्गतको रेफरिङ कमिसनले कविता पुनलाई सोमबार सम्मान गरेको छ । कवितालाई आईजेएफ कन्टिनेन्टल रेफ्री परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोमा सम्मान गरिएको हो ।
परीक्षा जोर्डनको अम्मानमा अगष्ट १५ देखि १९ तारिखसम्म भएको थियो । उपलब्धीसंगै कविताले एसियाली स्तरसम्मको जुडो प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्न योग्य भएकी छन् ।
नेपालबाट यो उपलब्धि हासिल गर्ने कविता दोस्रो महिला तथा समग्र १३ औं निर्णायक हुन् ।
आईजेएफ कन्टिनेन्टल रेफ्री एक्जामिनेसन तथा सेमिनारका दौरान भएको परीक्षामा नेपालबाट राधादेवी राई र रवि चौधरीले सहभागिता जनाएकोमा कविता मात्र सफल भएकी हुन् ।
कवितालाई जुडो महासंघका अध्यक्ष दीपकहर्ष वज्राचार्य र कमिसनका अध्यक्ष धर्मकुमार श्रेष्ठले एक कार्यक्रमबीच प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरे ।
