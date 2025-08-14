+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देशभर ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकियो, मधेश सबैभन्दा पछाडि

मनसुनको सक्रियता र किसानहरूको अथक मिहिनेतका कारण अधिकांश प्रदेशमा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगे पनि धान उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र मानिने मधेश प्रदेशमा भने रोपाइँको गति सुस्त देखिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १८:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ८ भदौसम्म देशभरि धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफलको ९४.९ प्रतिशतमा रोपाइँ सकिएको जनाएको छ।
  • सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा ९९.७२ र ९९.३४ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ भने मधेश प्रदेशमा ८६.३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ।
  • मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा रोपाइँको गति सुस्त हुँदा समग्र राष्ट्रिय धान उत्पादनमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ।

९ भदौ, काठमाडौं । यस वर्ष देशभर हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ८ भदौसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै देशभर धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफलको ९४.९ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ सकिएको जनाएको हो ।

मनसुनको सक्रियता र किसानहरूको अथक मिहिनेतका कारण अधिकांश प्रदेशमा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगे पनि धान उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र मानिने मधेश प्रदेशमा भने रोपाइँको गति सुस्त देखिएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालभर कुल १३ लाख ७६ हजार ४ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेकोमा हालसम्म १३ लाख ६ हजार २ सय ९३ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । समग्रमा राष्ट्रिय औसत उत्साहजनक रहे पनि प्रदेशगत तथ्यांकमा भने भिन्नता देखिएको छ ।

सार्वजनिक विवरण अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा रोपाइँ लगभग सकिएको छ । सुदूरपश्चिममा ९९.७२ प्रतिशत र कर्णालीमा ९९.३४ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भई यी दुई प्रदेश रोपाइँमा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ९८.३७ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा ९७.२४ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ९७.२७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि ९६.६३ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ ।

यद्यपि, धान उत्पादनका लागि देशकै सबैभन्दा उर्वर र महत्त्वपूर्ण मानिने मधेश प्रदेशमा भने रोपाइँको गति अन्य प्रदेशको तुलनामा सुस्त देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मधेशमा कुल ३ लाख ७० हजार १ सय ४५ हेक्टर धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म ८६.३५ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख १९ हजार ६ सय २६ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ ।

देशको कुल धान उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने यस प्रदेशमा रोपाइँको गति कम हुँदा त्यसले समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गत वर्ष यसै अवधिसम्मको तथ्यांक हेर्दा देशभर ९८.५४ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो, जसमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शतप्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राष्ट्रिय औसतमा सामान्य कमी देखिनुमा मधेशको सुस्ततालाई प्रमुख कारण मानिएको छ ।

यद्यपि, अधिकांश प्रदेशमा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेकाले समग्रमा यस वर्ष धान उत्पादन सन्तोषजनक रहने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

धान खेती धान रोपाइँ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित