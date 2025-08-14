+
त्रिभुवन राजपथ बाघझोरा खोलामा ओभरपास वा अन्डरपास विकल्प खोज्न माग

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मागपत्र बुझाउँदै एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले बाघझोरा खोलाको समस्या समाधानमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेका हुन् । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १९:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद महेशकुमार बर्तौलाले हेटौंडा–भैँसे सडक खण्डको बाघझोरा खोलामा दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेका छन्।
  • बाघझोरा खोलामा आउने बाढीले हेटौंडा आवतजावतमा समस्या पुर्‍याएको र यात्रुहरूलाई सडक अवरुद्ध भएर घण्टौं पर्खनुपर्ने अवस्था आएको सांसद बर्तौलाले बताए।
  • सांसद बर्तौलाले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मागपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानमा ठोस पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

९ भदौ, काठमाडौं । मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद तथा एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत हेटौंडा–भैँसे सडक खण्डमा पर्ने बाघझोरा खोलामा सडकको दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेका छन् ।

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मागपत्र बुझाउँदै उनले बाघझोरा खोलाको समस्या समाधानमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेका हुन् ।

उक्त खोलामा आउने बाढीले बागमती प्रदेशको हेटौंडा आवतजावतमै समस्या पुगेको उनले मागपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

बाघझोराको खहरे बाढी मकवानपुरवासीको मात्र नभई मुलुकका विभिन्न भागको यात्रा गर्ने यात्रुको साझा समस्या बनेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

घण्टौंसम्म हुने सडक अवरोधले यात्रुले सडकमै रात बिताउनु परेको समेत जनाइएको छ । यो सडकमा देखिएको समस्या समाधानमा ठोस पहल नभएको भन्दै सांसद बर्तौलाले भौतिकमन्त्री समक्ष मागपत्र बुझाएका हुन् ।

बाघझोरा खोला
