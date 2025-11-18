काठमाडौँका यी स्थानमा आज विद्युत अवरूद्ध हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० मंसिर काठमाडौँका पशुपतिनाथ क्षेत्र, विमानस्थल, मित्रपार्क र बत्तीसपुतलीमा बिहान ८ बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म विद्युत् कटौती गर्ने जनाएको छ।
- विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण आयोजनाले मित्रपार्क, विमानस्थल आर्मी व्यारेक र बत्तीसपुतली फिडर क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द रहने प्राधिकरणले खुलाएको छ।
- प्राधिकरणले नयाँ चाबहिल नयाँबस्ती फिडर अन्तर्गत बिहान ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म चाबहिलचोक र गौरीघाट चोक क्षेत्रमा पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने र असुविधाप्रति क्षमा मागेको छ।
२० मंसिर, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज पशुपतिनाथ क्षेत्र, विमानस्थल, मित्रपार्क र बत्तीसपुतलीलगायतका स्थानमा विद्युत् कटौती गर्ने भएको छ ।
विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण आयोजनाले आज बिहान आठबजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म सो क्षेत्रमा बिजुली कटौतीका लागि आग्रह गरेको प्राधिकरणको बानेश्वर वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
मित्रपार्क पशुपति कलेज क्षेत्र, विमानस्थल फिडर अन्तर्गत गर्ने ढल किवास आयोजना, विमानस्थल आर्मी व्यारेकसम्म र बत्तीसपुतली फिडर अन्तर्गत चाबहिल दिर्घायु हस्पिटलदेखि जयवागेश्वरी हुँदै पशुपतिनाथ मन्दिरसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै नयाँ चाबहिल नयाँबस्ती फिडर अन्तर्गत पर्ने मित्रपार्क अगाडि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण आयोजनाले बिहान ७ बजेदेखि आठबजेसम्म चाबहिलचोक र गौरीघाट चोकदेखि नयाँबस्ती पूरै क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ ।
बिजुली आपूर्ति नहुँदा ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमा मागेको छ । तोकिएको कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।
