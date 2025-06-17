धर्म प्रचार गर्दै हिँडेको आरोपमा अमेरिकी नागरिक पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धर्म प्रचार गर्दै हिँडेको आरोपमा अमेरिकी नागरिक ड्यानियल एस कर्नीलाई अध्यागमन विभागले १० भदौ, काठमाडौंमा पक्राउ गरेको छ।
- उनी व्यवसायिक भिसामा नेपाल आएका थिए र भिसा उदेश्य विपरित इसाई धर्म प्रचार गर्दै आएको बताइएको छ।
- यसअघि अध्यागमन विभागले धर्म प्रचार गर्दै आएको आरोपमा तीन जना विदेशी नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको थियो।
१० भदौ, काठमाडौं। धर्म प्रचार गर्दै हिँडेको आरोपमा एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा ड्यानियल एस कर्नी छन्। उनलाई अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेको हो ।
व्यवसायिक भिसामा नेपाल आएका उनी भिसा उदेश्य विपरित इसाई धर्म प्रचार गर्दै आएको बताइएको छ।
यसअघि अध्यागमन विभागले धर्म प्रचार गर्दै आएको आरोपमा तीन जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनी आइतबार बेलुका भैसेपाटीबाट पक्राउ परेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4