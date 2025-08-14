+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विधवाले दोस्रो अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कथामा फिल्म ‘कन्यादान’ बन्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते १८:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक अर्जुन सुवेदीले सामाजिक विषयमा आधारित नयाँ चलचित्र 'कन्यादान' निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
  • फिल्मले विधवा महिलाको जीवन र समाजले दिने चुनौतीलाई केन्द्रमा राख्दै दोस्रो अवसर पाउने विषय देखाउनेछ।
  • सन् २०२६ मा प्रदर्शन लक्ष्य राखिएको यस फिल्मको पटकथा अर्जुन सुवेदी र कुमार भट्टराईले लेखेका हुन्।

काठमाडौं । यसअघि ‘रङ्गेली’ फिल्म निर्देशन गरेका तथा चाँडै प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘सोल्टिनी’का निर्देशक अर्जुन सुवेदीले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘कन्यादान’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सामाजिकरुपमा संवेदनशील विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुने यस फिल्मले विधवा महिलाको जीवन र समाजले दिने चुनौतीलाई पर्दामा उतार्ने तयारी गरेको छ ।

फिल्मको सार ’हरेक विधवाले दोस्रो अवसर पाउनुपर्छ’ भन्ने रहेको निर्देशक सुवेदीले बताए । उनका अनुसार समाजका कडाइ र परम्परागत मान्यतालाई चुनौती दिँदै दोस्रो ‘कन्यादान’ प्राप्त गरी पुनः प्रेम र जीवन जिउने अधिकार दिने प्रसङ्ग यसमा देखाइनेछ ।

यसको पटकथा लेखन कुमार भट्टराई र अर्जुन सुवेदीले मिलेर गरेका हुन् । फिल्मलाई सन् २०२६ मा प्रदर्शन लक्ष्य राखिएको छ । निर्माणमा प्लानेट थ्री फिल्म्स मुख्य निर्माण संस्था रहनेछ भने सुभकाशा पिक्चर्स र ट्राइडेन्ट कन्सेप्टको सहकार्य रहनेछ ।

प्रस्तुतकर्तामा रेजिना बिष्ट, कार्यकारी निर्मातामा मार्टिन ओली, छायाङ्कन निर्देशनमा सुसन प्रजापति, सङ्गीतकारमा प्रशान्त सिवाकोटी, प्रोजेक्ट हेडमा सुजन खतिवडा, पोस्टर तथा पब्लिसिटी डिजाइनमा रोयल भीमसेन, र डिजिटल वितरणमा ओएसआर डिजिटल रहनेछन् ।

यसअघि ‘कन्यादान’ शीर्षकमा फिल्म बनेका भएता पनि सुवेदीले निर्देशन गर्ने ‘कन्यादान’ भने नयाँ कथामा बन्नेछ । घोषणासँगै सार्वजनिक गरिएको पोस्टरमा फिल्मको थिम प्रस्तुत छ ।

पोस्टरमा देखाइएको महिलाको साङ्केतिक तस्वीरले समाजमा विधवाले भोग्ने मौन पीडा र पुनः जीवनप्रतिको चाहना दुवैलाई प्रतिबिम्बित गर्ने निर्माताको भनाइ छ ।

कन्यादान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बुबा, जसले मलाई कर्मयोग सिकाएर जानुभयो

बुबा, जसले मलाई कर्मयोग सिकाएर जानुभयो
पर्वतारोहण संघविना पर्वतारोहण सम्भावना छैन : पर्यटनमन्त्री

पर्वतारोहण संघविना पर्वतारोहण सम्भावना छैन : पर्यटनमन्त्री
जापानमा बन्यो अनौठो ‘एन्टी चिटिङ ब्रा’, फिङ्गरप्रिन्टले मात्र खुल्ने

जापानमा बन्यो अनौठो ‘एन्टी चिटिङ ब्रा’, फिङ्गरप्रिन्टले मात्र खुल्ने
उखु किसानको अनुदान भुक्तानी गर्न सरकारले गर्‍यो ७० करोड निकासा

उखु किसानको अनुदान भुक्तानी गर्न सरकारले गर्‍यो ७० करोड निकासा
ऊर्जामन्त्री खड्का र कोरियाली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट

ऊर्जामन्त्री खड्का र कोरियाली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट
काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा टुक्र्याउने तयारी

काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा टुक्र्याउने तयारी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित