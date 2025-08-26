राखेप सदस्य सचिवसँग ओलम्पिक तदर्थ समितिको भेट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० भदौ, काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङसँग मंगलबार भेट गरेको छ ।
ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन भएपछि यो समितिले बफ्नो सक्रिएता बढाउँदै लगेको छ । ओलम्पिक कमिटीकै पूर्व अध्यक्ष धुव्रबहादुर प्रधानको संयोजक्तमा गठन भएको तदर्थ समितिको टोलीले मंगलबार राखेप सदस्य सचिव घिसिङसँग त्रिपुरेश्वरस्थित उनकै कार्यालयमा पुगेर भेट गरेको हो ।
तदर्थ समितिका प्रवक्ता तथा सदस्य समिम मियाँ अन्सारीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राखेप सदस्य सचिवसँग भेटघाट भएको र समसामयिक विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सदस्य सचिवसँगको भेटघाट उपलब्धि मुलक भएको र परिषदको सदस्य सचिवले समितिलाई परिषदको पूर्ण सहयोग रहने धारणा व्यक्त गरेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि तदर्थ समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीसँग भेट गर्दै पछिल्लो गतिविधिबारे जानकारी गराएको थियो । सो भेटमा राखेप ससद्य सचिव घिसिङ पनि उपस्थित थिए ।
ओलम्पिक तदर्थ समिति र राखेप ससद्य सचिवबीचको भेटलाई खेलकुद वृत्तमा महत्वका साथ हेरिएको छ ।
तदर्थ समितिले अर्को वर्ष जापानको आइची नागोयामा हुने २०औं एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीको सहभागीता, खेलाडीको तालिम र सुविधा तथा वैदेशिक प्रशिक्षणबारेमा सदस्य सचिवसँग गहन छलफल भएको र समितिको भावी कार्ययोजना बारे जानकारी गराएको जनाएको छ ।
भेटमा तदर्थ समितिका संयोजक प्रधान सहित प्रवक्ता अन्सारी, राजीवबिक्रम शाह लगायतका कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
