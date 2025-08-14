आज गणेश चतुर्थी पर्व मनाइँदै

११ भदौ, काठमाडौं । गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइने गणेश चतुर्थी पर्व आज मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन यो पर्व मनाइन्छ ।
सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान् गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ । यस अवसरमा आज उपत्यकाका अशोकविनायक, चन्द्रविनायक, सूर्यविनायक, कमलविनायक, कमलादी गणेशलगायत देशभरका गणेश मन्दिरमा विशेष पूजा गरी गणेशको जन्मोत्सव मनाउने गरिन्छ ।
शिवपार्वतीका पुत्र गणेशलाई जुनसुकै धार्मिक कर्ममा अग्रपूजाको अधिकार प्राप्त छ । आज हरितालिका तीजको व्रत पारायण गरी गणेशको व्रत गर्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन सुखद् दाम्पत्य जीवन तथा सुखशान्तिको कामना गरेका व्रतालुले चतुर्थीका दिन जीवनमा विघ्न नआओस् भनी कामना गर्न गणेश पूजा गर्ने विधान गणेश पुराणमा छ ।
बिहान हरितालिका तीजको व्रत समापनका लागि पारायण गरी मध्याह्नकालमा गणेशको पूजा आराधना गरी अर्घ दिने गरिन्छ । गणेश चतुर्थीको भोलिपल्ट काठमाडौंसहितका मुख्य सहरमा गणेशको रथयात्रा पनि गरिन्छ ।
यसैगरी आज धर्मसभा स्थापना दिवस पनि मनाउने गरिन्छ । २०६४ सालमा आजकै दिन राष्ट्रिय धर्मसभा स्थापना भएको थियो ।
नेवार समुदायमा आजको दिन बालबालिकालाई ‘छुस्यामुस्या’ बाँड्ने चलन छ ।
