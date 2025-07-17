+
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीश छान्ने

२०८२ भदौ ११ गते ११:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता अनुसार नभई आफैंले न्यायाधीश छनौट गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको बताए।
  • संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने परम्परा वरिष्ठताको आधारमा हुँदै आएको थियो।
  • वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित अन्य न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन्।

११ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता अनुसारका न्यायाधीश नभई आफैंले छनौट गर्ने भएका छन् । प्रधान्यायाधीश राउतले बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिंदै आएका थिए । पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसँग अन्य न्यायाधीशहरूको राय बाझिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूखुसी अन्य न्यायाधीशहरू तोक्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

यसको विपक्षमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित अन्य न्यायाधीशहरू उभिएका थिए ।

राउतले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘मैले लिएको निर्णयमा सबै सहमत छन् ।’

संवैधानिक इजलास
