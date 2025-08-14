+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कैलालीमा चरेश र हिरोइनसिहत ५ जना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते ७:४९

१४ भदौ, कैलाली । कैलालीमा प्रहरीले लागुऔषध चरेश र खैरो हिरोइनसहित पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

लागुऔषध ब्युरो शाखा धनगढी र वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीका साथै प्रहरी चौकी त्रिनगरबाट खटिएको टोलीले ४ किलो ६९० ग्राम चरेश र ४ ग्राम ९० मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

डोटीको शिखर नगरपालिका-८ घर भई  हाल कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-१ बस्ने ३५ वर्षीय वीरबहादुर रावलले चलाएको सु.प.प्र.०४००१ प ०६६५ नं. को मोटरसाइकल जाँच गर्दा २ ग्राम ७६० मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित पक्राउ परेका हुन् ।

यस्तै,  कैलाली चुरे गाउँपालिका- ३ का ३२ वर्षीय मोहन मल्ललाई ५९० मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले मोबाइलको खोलभित्र हिरोइन लुकाएका थिए ।

बझाङ बुङ्गल नगरपालिका -८ घर भई धनगढी उप-महानगरपालिका-२  मा जयराम होटल एण्ड लज रेष्टुरेन्ट चलाएका ३२ वर्षीय राम बोहराको होटलमा छापा हान्दा पाँच किलो ६९० ग्राम चरेश फेला परेको थियो । चरेशसहित बोहरालाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै, धनगढी उप-महानगरपालिका-१२ बस्ने २३ वर्षीय विजय बिकले चलाएको सु.प.प्र.०१०१३ प २३४५ नं. को मोटरसाइकल जाँच गर्दा ७४० मिलिग्राम फेला परेको छ । विजयसहित उनको मोटरसाइकलमा सवारी २२ वर्षीय प्रदीप रानालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

कैलाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कैलालीको खुटिया नदीमा बेपत्ता भएका चार किशोरको शव भेटियो

कैलालीको खुटिया नदीमा बेपत्ता भएका चार किशोरको शव भेटियो
कैलालीको खुटिया नदीमा डुबेर चार किशोर बेपत्ता

कैलालीको खुटिया नदीमा डुबेर चार किशोर बेपत्ता
थारू बाहुल्य गाउँमा हर्सोल्लासका साथ मनाइयो ‘अटवारी’

थारू बाहुल्य गाउँमा हर्सोल्लासका साथ मनाइयो ‘अटवारी’
कैलाली हाजिर भए सीडीओ, सुरक्षा प्रमुखबाट लिए ब्रिफिङ

कैलाली हाजिर भए सीडीओ, सुरक्षा प्रमुखबाट लिए ब्रिफिङ
कैलालीमा प्रदेश सांसद र कर्मचारी सहभागी सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीयले गरे बहिष्कार

कैलालीमा प्रदेश सांसद र कर्मचारी सहभागी सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीयले गरे बहिष्कार
कैलालीका सीडीओ हमाल गृह मन्त्रालय तानिए

कैलालीका सीडीओ हमाल गृह मन्त्रालय तानिए

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित