कैलालीमा चरेश र हिरोइनसिहत ५ जना पक्राउ

१४ भदौ, कैलाली । कैलालीमा प्रहरीले लागुऔषध चरेश र खैरो हिरोइनसहित पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
लागुऔषध ब्युरो शाखा धनगढी र वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीका साथै प्रहरी चौकी त्रिनगरबाट खटिएको टोलीले ४ किलो ६९० ग्राम चरेश र ४ ग्राम ९० मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
डोटीको शिखर नगरपालिका-८ घर भई हाल कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-१ बस्ने ३५ वर्षीय वीरबहादुर रावलले चलाएको सु.प.प्र.०४००१ प ०६६५ नं. को मोटरसाइकल जाँच गर्दा २ ग्राम ७६० मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित पक्राउ परेका हुन् ।
यस्तै, कैलाली चुरे गाउँपालिका- ३ का ३२ वर्षीय मोहन मल्ललाई ५९० मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले मोबाइलको खोलभित्र हिरोइन लुकाएका थिए ।
बझाङ बुङ्गल नगरपालिका -८ घर भई धनगढी उप-महानगरपालिका-२ मा जयराम होटल एण्ड लज रेष्टुरेन्ट चलाएका ३२ वर्षीय राम बोहराको होटलमा छापा हान्दा पाँच किलो ६९० ग्राम चरेश फेला परेको थियो । चरेशसहित बोहरालाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै, धनगढी उप-महानगरपालिका-१२ बस्ने २३ वर्षीय विजय बिकले चलाएको सु.प.प्र.०१०१३ प २३४५ नं. को मोटरसाइकल जाँच गर्दा ७४० मिलिग्राम फेला परेको छ । विजयसहित उनको मोटरसाइकलमा सवारी २२ वर्षीय प्रदीप रानालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4