यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान गरेको विमानको रुट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते ७:५७

१४ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच दिने भ्रमणका लागि आज बिहान चीन प्रस्थान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली त्रिभुवन विमानस्थलबाट हिमालय एयरलाइन्समार्फत चीनका लागि उडेका हुन् । यो विमान इन्डिया-बंगलादेश-म्यानमारको रुट हुँदै चीन पुग्नेछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणमा चीन गएका ओलीले सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् ।

भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, सांसद् छविलाल विश्वकर्मासहितका उच्च अधिकृतहरू रहेका छन् ।

एससीओ सम्मेलन १५ र १६ भदौमा उत्तरी चीनको तियान्जिनमा आयोजना हुँदैछ । त्यसको उद्घाटन चिनियाँ राष्ट्रपति सीले गर्दैछन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित अन्य मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख समेत उपस्थित हुनेछन् ।

भ्रमणका क्रममा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग अलग्गै भेटवार्ता समेत गर्नेछन् भने १७ भदौमा उनले तिआन्जिनमा आयोजना हुने एससीओ प्लस शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन समेत गर्नेछन् । त्यसक्रममा उनले विभिन्न मुलुकका नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रममा छ । सोही क्रममा उनले चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग समेत भेटवार्ता गर्ने छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली जापानी आक्रमणविरुद्ध चीनको प्रतिरोध युद्ध र विश्वव्यापी फासिवादविरोधी युद्धमा विजय प्राप्तिको ८० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो । चीनबाट १८ गते बुधबार उनी फर्किने छन् । यही भदौ ३१ गते ओली भारत भ्रमण जाँदैछन् । भारत भ्रमण दुई दिनको हुनेछ ।

चीन भ्रमण
