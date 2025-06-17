प्रधानमन्त्रीलाई बालेनको सुझाव : लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउनुहोला

१४ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिपुलेकको कुरा उठाउन सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आज बिहान हिमालय एयरलाइन्समार्फत सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन प्रस्थान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री चीन प्रस्थान गरेको करिब २ घण्टापछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मेयर बालेनले लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन सुझाव दिएका हुन् ।
‘चीन भ्रमणको शुभकामना प्रधानमन्त्रीज्यु’, उनले अघि लेखेका छन्, ‘नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत-चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनु होला ।’
केही समयअघि नेपाललाई थाहा नदिई भारत र चीनले लिपुलेक त्रिदेशीय नाकाबाट पुन: व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि पुन: लिपुलेकको विषय चर्चामा आएको हो ।
