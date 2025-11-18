‘बालेन लुकेर बसेजस्तो देखियो, हाम्रो नकारात्मक धारणा छैन’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी गठन भइसकेको छ र सातवटै प्रदेशमा संगठन विस्तार भइरहेको छ।
- श्रम संस्कृति पार्टीले ३०–३५ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरिसकेको छ र प्रवासमा पनि संगठन विस्तार भइरहेको छ।
- पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले चुनाव लड्ने सम्भावना व्यक्त गर्नुभएको छ तर अन्तिम निर्णय उम्मेदवारी दर्ता बेलामा थाहा हुने बताउनुभयो।
जेनजी आन्दोलनपछि धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी गठन भएको छ । यो पार्टीले अहिले पूर्वी पहाडमा आमसभाहरू गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईसँग अनलाइनखबरकर्मी हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पार्टी दर्ता भइसकेपछि गतिविधिहरू कसरी अघि बढिरहेका छन् ?
अहिले हाम्रो सातवटै प्रदेशमा संगठन विस्तार भइरहेको छ । ७७ वटा जिल्लामा, पालिका र स्थानीय स्तरमा जहाँ–जहाँ सम्भावना छ, सबै ठाउँमा काम भइरहेको छ ।
संगठन विस्तारमा हामीले पनि पहल गरेका छौँ, र स्व:स्फूर्त रूपमा आउनेहरू पनि धेरै छन् । साना जिल्ला स्तरीय वा नगरस्तरीय कार्यक्रमहरू दिनमा १०–१५ ठाउँमा भइरहेका छन् । अध्यक्षज्यू सहभागी हुनुभएको मोरङको लेटाङ, धरान, इटहरी र पाँचथरमा हो । आज इलामको माङसेबुङमा भयो ।
कतिवटा जिल्लामा पार्टी गठन भयो ?
मोटामोटी ३०–३५ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन भइसकेको छ । प्रवासमा पनि संगठन विस्तार भइरहेको छ । नगर कमिटी, वडा कमिटी सबै तीव्र गतिमा गठन भइरहेका छन् ।
नयाँ–नयाँ संगठन बनेकाले वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ । तर, अहिले व्यापक विस्तार भएको छ । सातवटै प्रदेशमा हाम्रा अभियन्ताले काम गरिरहेका छन् ।
संघीयता र प्रदेश संरचनाका विषयमा पार्टीको धारणा के छ ?
अहिलेको व्यवस्था भन्दा सुन्दर व्यवस्था कुनै पनि छैन । जनताको अधिकार, जनताको नेता जनताले नै चुन्ने । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । क्षमता र योग्यताको आधारमा जनताका छोराछोरी नै राष्ट्र प्रमुख बन्नुपर्ने हो । यो व्यवस्थाभन्दा अर्को विकल्प छैन । संघीयता ठीक छ, प्रदेश पनि ठीक छ, तर सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ दलहरू खुल्ने ट्रेन्ड चलेको छ। भविष्यमा श्रम संस्कृति पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ? अरू दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने हो कि एक्लै जाने ?
विचार र सिद्धान्त मिल्नेहरूसँग र राष्ट्रको पक्षमा उभिनेहरूसँग एकता र सहकार्य गर्ने पक्षमा हामी छौँ ।
केही गृहकार्य भएका छन् ?
भइरहेका छन् । साना–साना दलहरू थुप्रै प्रवेश गरिरहनुभएको छ। संघसंस्थाहरू पनि आबद्ध छन् ।
कुलमान घिसिङ, रास्वपा र बालेन शाहहरूसँग केही सल्लाह भएको छ ?
विगतमा हामीले कुलमान (घिसिङ) दाइसँग एकताका लागि पहल गरेका थियौँ । उहाँ दल दर्ता गरेर अघि सर्नुभयो । हामी पहिलेदेखि नै सहकार्यमा जानुपर्छ भन्नेमा थियौँ ।
जेन्जी आन्दोलन पछाडि कुलमानज्यूसँग एकपटक बसेका थियौँ । बालेनजीसँग धेरै बस्ने प्रयास गर्यौँ । हाम्रो पार्टी प्रमुखले धेरै पहल गर्नुभयो, तर,उहाँहरू भित्रै लुकेर बसेजस्तो देखिनुभएपछि खासै भेटघाट भएन ।
तथापि, त्यसमा हाम्रो कुनै नकारात्मक धारणा छैन । आउने दिनमा मिल्दै जाने कुरा हो । हामी हिजोदेखि नै काठमाडौंमा बालेनजी, कुलमानजी र वैकल्पिक शक्तिहरूसँग एकीकृत हुनका लागि पहल गर्दै आएका छौँ ।
रास्वपासँगको संवाद केही अगाडि बढेको छ ?
यसबीचमा त भएको छैन, तर पहिले एकपटक भएको थियो । म स्वयं बसेको थिएँ । त्यसमा अध्यक्षज्यू बस्नुभएको थिएन । रास्वपाको सिंगो टिम नभए पनि केही टिमका सदस्यहरूसँग छलफल भएको थियो ।
कुलमान घिसिङसँग कहिले बस्नुभएको थियो ?
जेन्जी आन्दोलन भएको दुई-तीन दिनभित्र बसेका थियौँ ।
त्यसपछि वार्ता हुन सकेको छैन ?
त्यसपछाडि हामी आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । हाम्रो दैनिक कार्यक्रम र अभियानले गर्दा वार्ताका लागि समय मिलेको छैन ।
अध्यक्षज्यूले चुनाव लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो ?
चुनाव त लड्नु परिहाल्छ नि । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आउनु स्वाभाविक हो । धरानको मेयरको कार्यकाल बाँकी नै भए पनि अध्यक्ष स्वयं पनि चुनाव लड्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । तर, यसको अन्तिम निर्णय र उम्मेदवारी दर्ता हुने बेलामा मात्रै थाहा हुन्छ ।
