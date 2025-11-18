+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘बालेन लुकेर बसेजस्तो देखियो, हाम्रो नकारात्मक धारणा छैन’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते २०:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी गठन भइसकेको छ र सातवटै प्रदेशमा संगठन विस्तार भइरहेको छ।
  • श्रम संस्कृति पार्टीले ३०–३५ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरिसकेको छ र प्रवासमा पनि संगठन विस्तार भइरहेको छ।
  • पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले चुनाव लड्ने सम्भावना व्यक्त गर्नुभएको छ तर अन्तिम निर्णय उम्मेदवारी दर्ता बेलामा थाहा हुने बताउनुभयो।

जेनजी आन्दोलनपछि धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी गठन भएको छ । यो पार्टीले अहिले पूर्वी पहाडमा आमसभाहरू गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईसँग अनलाइनखबरकर्मी हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित ‌अंश :

पार्टी दर्ता भइसकेपछि गतिविधिहरू कसरी अघि बढिरहेका छन् ?

अहिले हाम्रो सातवटै प्रदेशमा संगठन विस्तार भइरहेको छ । ७७ वटा जिल्लामा, पालिका र स्थानीय स्तरमा जहाँ–जहाँ सम्भावना छ, सबै ठाउँमा काम भइरहेको छ ।

संगठन विस्तारमा हामीले पनि पहल गरेका छौँ, र स्व:स्फूर्त रूपमा आउनेहरू पनि धेरै छन् । साना जिल्ला स्तरीय वा नगरस्तरीय कार्यक्रमहरू दिनमा १०–१५ ठाउँमा भइरहेका छन् । अध्यक्षज्यू सहभागी हुनुभएको मोरङको लेटाङ, धरान, इटहरी र पाँचथरमा हो । आज इलामको माङसेबुङमा भयो ।

कतिवटा जिल्लामा पार्टी गठन भयो ?

मोटामोटी ३०–३५ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन भइसकेको छ । प्रवासमा पनि संगठन विस्तार भइरहेको छ । नगर कमिटी, वडा कमिटी सबै तीव्र गतिमा गठन भइरहेका छन् ।

नयाँ–नयाँ संगठन बनेकाले वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ । तर, अहिले व्यापक विस्तार भएको छ । सातवटै प्रदेशमा हाम्रा अभियन्ताले काम गरिरहेका छन् ।

संघीयता र प्रदेश संरचनाका विषयमा पार्टीको धारणा के छ ?

अहिलेको व्यवस्था भन्दा सुन्दर व्यवस्था कुनै पनि छैन । जनताको अधिकार, जनताको नेता जनताले नै चुन्ने । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । क्षमता र योग्यताको आधारमा जनताका छोराछोरी नै राष्ट्र प्रमुख बन्नुपर्ने हो । यो व्यवस्थाभन्दा अर्को विकल्प छैन । संघीयता ठीक छ, प्रदेश पनि ठीक छ, तर सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ दलहरू खुल्ने ट्रेन्ड चलेको छ। भविष्यमा श्रम संस्कृति पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ? अरू दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने हो कि एक्लै जाने ?

विचार र सिद्धान्त मिल्नेहरूसँग र राष्ट्रको पक्षमा उभिनेहरूसँग एकता र सहकार्य गर्ने पक्षमा हामी छौँ ।

केही गृहकार्य भएका छन् ?
भइरहेका छन् । साना–साना दलहरू थुप्रै प्रवेश गरिरहनुभएको छ। संघसंस्थाहरू पनि आबद्ध छन् ।

कुलमान घिसिङ, रास्वपा र बालेन शाहहरूसँग केही सल्लाह भएको छ ?

विगतमा हामीले कुलमान (घिसिङ) दाइसँग एकताका लागि पहल गरेका थियौँ । उहाँ दल दर्ता गरेर अघि सर्नुभयो । हामी पहिलेदेखि नै सहकार्यमा जानुपर्छ भन्नेमा थियौँ ।

जेन्जी आन्दोलन पछाडि कुलमानज्यूसँग एकपटक बसेका थियौँ । बालेनजीसँग धेरै बस्ने प्रयास गर्यौँ । हाम्रो पार्टी प्रमुखले धेरै पहल गर्नुभयो, तर,उहाँहरू भित्रै लुकेर बसेजस्तो देखिनुभएपछि खासै भेटघाट भएन ।

तथापि, त्यसमा हाम्रो कुनै नकारात्मक धारणा छैन । आउने दिनमा मिल्दै जाने कुरा हो । हामी हिजोदेखि नै काठमाडौंमा बालेनजी, कुलमानजी र वैकल्पिक शक्तिहरूसँग एकीकृत हुनका लागि पहल गर्दै आएका छौँ ।

रास्वपासँगको संवाद केही अगाडि बढेको छ ?

यसबीचमा त भएको छैन, तर पहिले एकपटक भएको थियो । म स्वयं बसेको थिएँ । त्यसमा अध्यक्षज्यू बस्नुभएको थिएन । रास्वपाको सिंगो टिम नभए पनि केही टिमका सदस्यहरूसँग छलफल भएको थियो ।

कुलमान घिसिङसँग कहिले बस्नुभएको थियो ?

जेन्जी आन्दोलन भएको दुई-तीन दिनभित्र बसेका थियौँ ।

त्यसपछि वार्ता हुन सकेको छैन ?

त्यसपछाडि हामी आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । हाम्रो दैनिक कार्यक्रम र अभियानले गर्दा वार्ताका लागि समय मिलेको छैन ।

अध्यक्षज्यूले चुनाव लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो ?

चुनाव त लड्नु परिहाल्छ नि । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आउनु स्वाभाविक हो । धरानको मेयरको कार्यकाल बाँकी नै भए पनि अध्यक्ष स्वयं पनि चुनाव लड्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । तर, यसको अन्तिम निर्णय र उम्मेदवारी दर्ता हुने बेलामा मात्रै थाहा हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘हर्क साम्पाङ धरानभन्दा बाहिर पपुलर छन्, उनको विचार छैन’
यो पनि पढ्नुहोस

शक्ति विस्तारमा हर्क साम्पाङ
बालेन शाह हर्क साम्पाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अघि बढे कुलमान, रास्वपासँग बालेनको समूह संवादमै

अघि बढे कुलमान, रास्वपासँग बालेनको समूह संवादमै
पार्टी निर्माणमा जेनजी : कुन समूह के गर्दैछन् ?

पार्टी निर्माणमा जेनजी : कुन समूह के गर्दैछन् ?
‘कुलमानजी सरकारमा रहँदा पार्टी नेतृत्वमा बस्नुहुन्न,फर्केपछि अध्यक्ष बन्नुहुन्छ’

‘कुलमानजी सरकारमा रहँदा पार्टी नेतृत्वमा बस्नुहुन्न,फर्केपछि अध्यक्ष बन्नुहुन्छ’
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले बालेनलाई भन्यो– सुकुम्बासीमाथि दम्भ नदेखाऊ

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले बालेनलाई भन्यो– सुकुम्बासीमाथि दम्भ नदेखाऊ
प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउँदै बालेन, गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्ट

प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउँदै बालेन, गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्ट
वडाध्यक्षसँग नोकझोकपछि बालेनले भने- १० दिनको तिहारलाई आजै सक्किन भन्छु

वडाध्यक्षसँग नोकझोकपछि बालेनले भने- १० दिनको तिहारलाई आजै सक्किन भन्छु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित