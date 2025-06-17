+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘हर्क साम्पाङ धरानभन्दा बाहिर पपुलर छन्, उनको विचार प्रष्ट छैन’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते २०:१७

३० कात्तिक, विराटनगर । राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र शर्मा धरानका नागरिक अगुवा हुन् । धरानको विकासक्रमका बारेमा जानकार शर्मासँग हर्क साम्पाङले गठन गरेको दल र उनको अभियानका केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हर्क साम्पाङले स्वतन्त्र भएर उम्मेदवार भएर चुनाव जिते, जितेपछि आलोचना र सकारात्मक पक्ष दुवै छन् । उनको पछिल्लो अभियानलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?

हिजो उनी उठ्दा धरानमा उनले जित्छन् भनेर कसैले पत्त्याएकै थिएन । यत्रो ठूलो दलहरूको प्रतिस्पर्धा गरेर एउटा स्वतन्त्र मान्छे, त्यो पनि हर्क साम्पाङ सामान्य अभियन्ताको रूपमा थिए । तर, विविध कारणले उनले चुनाव जिते ।

अब राष्ट्रियस्तरको राजनीतिमा उनी होमिँदैछन् । उनको पपुलारिटी धरान बजारमा जति छ । धरानभन्दा बाहिर धेरै छ । अझ नेपालमा जति छ, त्योभन्दा बाहिर विदेशमा धेरै छ । यसपालिको सरकारले विदेशबाट पनि राजदूतावासमार्फत भोट हाल्ने अध्यादेश ल्याउँदैछ । त्यसो भयो भने हर्क साम्पाङको पार्टीले समानुपातिक भोट विदेशबाट ल्याउँछ, धरानभन्दा बाहिरबाट भोट ल्याउँछन् ।

अब मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्ने तयारी सुनिँदैछ । तर, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बोलेको सुनेको छैन । कस्तो होला रहला ?

फागुन चुनाव आइहाल्यो, मंसिर, पुस, माघ र फागुन आधा गर्दा साढे तीन महिना छ । यो साढे तीन महिनामा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने जनमत कसरी बनाउलान् त्यो एउटा शंकाकै घेराभित्र छ । चुनाव हो, एकै रातमा कहाँबाट कहाँ पुग्छ । दरबार चलाइरहेका राजाहरू त एकैछिनमा पतन भएर कहाँ पुग्छन् । निर्वाचनमा जे पनि हुन सक्छ, त्यो एक किसिमको म्याजिकल इभेन्ट हो । म्याजिकल रिजल्ट आउँछन् कहिलेकाहिँ ।

हिजो दललाई गाली गरेर चुनाव जिते । आज दल खोलेर अघि बढ्दा धरानको मनोविज्ञान कस्तो देखिन्छ ?

४७ सालदेखि ७९ आइपुग्दा दलहरूले गरेका जुन ३०–३२ वर्षको उपलब्धि हो, त्यो उपलब्धिबाट आम जनमानस असन्तुष्ट थियो । त्यसकारण असन्तुष्टिको भोट नानीमैयाले पाए जस्तो उनले पनि पाए । अबको अवस्था त्यस्तो छैन । उनी न प्लानर हुन्, न केही हुन् । उनले खाली एउटा नारा दिन्छन्, माटोलाई माया गरौँ, श्रमदान गरौँ । अब यसरी देश बन्दैन । देश त योजनाले बन्छ, उनको त योजना नीति बनाएर देश बन्ने होइन । माटोलाई काम गरेर देश बन्ने हो भन्छन्, उनको अब उल्टो गतिमा जाँदैछन् । उनको त्यो नीतिगत धरातल छैन ।

दलसँग असन्तुष्टहरूको ठूलो जमात आजपनि उनैसँग छ नि ?

सबै पार्टीका, एमालेका, कांग्रेसका, माओवादीका, जसपाका जति पनि पहिचानवादी पार्टीका, ती मानिसहरू अहिले पनि उनको पछाडि छन् ।

दल घोषणा गरिसकेपछिका सभाहरूमा उपस्थिति बाक्लो छ । त्यो हुनुको पछाडि के होला ?

उनी धरानमा भन्दा धरान बाहिर पपुलर छन्। उनलाई जसले नजिकबाट चिनेको र बेहोरेको छ उनीहरूको बीचमा उनी पपुलर छैनन् । जसले बेहोर्नुपर्दैन उनीहरूको बीचमा उनी पपुलर छन् ।

उनको अभियानमा आदिवासी जनजाति समुदायको बढी सहभागिता देखिन्छ । अभियान पनि जनजाति समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रहरूमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

उनको जुन धरातल छ, त्यो धरातलमा असन्तुष्ट मानिसहरूको समूह छ । पहिचानवादीहरूको समूह छ । तर, सैद्धान्तिक विचारले निर्देशित छैन उनको पार्टी । त्यसकारणले विचारले निर्देशित नभएको कारणले गर्दा के त भन्ने प्रश्न छ । समाजवादतिर जाने हो कि, साम्यवादतिर जाने हो कि, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा खुल्ला समाजतिर जाने हो कि यी सबै कुरामा उनको अहिलेसम्म स्पष्ट विचार आएको छैन ।

असन्तुष्ट मतहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ नि ?

असन्तुष्ट मतहरूलाई समेटेको देखिन्छ र अलिकति जनजाति अनुहारहरू समेटिएका देखिन्छन् । सेलिब्रेटीसँग फोटो खिचाउने, खालको अभियानमा अरू पार्टीका मान्छे पनि गएका छन् । श्रमदानको भीडमा सबै हर्क साम्पाङको पार्टीका, हर्क साम्पाङका समर्थक मात्रै छैनन् । अरू अरू पार्टीका मान्छे पनि जान्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘बालेन लुकेर बसेजस्तो देखियो, हाम्रो नकारात्मक धारणा छैन’
यो पनि पढ्नुहोस

पार्टी विस्तारमा हर्क साम्पाङ
धरान राजेन्द्र शर्मा हर्क साम्पाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

छठ पर्वमा चोयाको व्यापारले बजारमा नयाँ रौनक

छठ पर्वमा चोयाको व्यापारले बजारमा नयाँ रौनक
जलिरहेको धरानको भाटभटेनीमा भेटियो चार जनाको शव

जलिरहेको धरानको भाटभटेनीमा भेटियो चार जनाको शव
धरानमा बजेट अनिश्चित, कर्मचारीको नियुक्ति भने नवीकरण

धरानमा बजेट अनिश्चित, कर्मचारीको नियुक्ति भने नवीकरण
धरानका मेयरले छलफलका लागि समय दिनुभएन, सहकार्य आवश्यक : मन्त्री यादव

धरानका मेयरले छलफलका लागि समय दिनुभएन, सहकार्य आवश्यक : मन्त्री यादव
धरानले बजेट ल्याउन सकेन, इटहरीका मेयर बिदामा

धरानले बजेट ल्याउन सकेन, इटहरीका मेयर बिदामा
साम्पाङ र बेघाको झगडाले धरानमा पनि आएन बजेट

साम्पाङ र बेघाको झगडाले धरानमा पनि आएन बजेट

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित