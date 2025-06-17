सुक्खा पहिरोले अवरुद्ध भएको पृथ्वी लोकमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

Photo Credit : Aashish Thakuri
१४ भदौ, काठमाडौं । धादिङमा पहिरो गएर अवरुद्ध भएको पृथ्वी लोकमार्ग एकतर्फी रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका-१० बाँदरेमोडमा माथिबाट सुक्खा पहिरो गएपछि बिहानदेखि सडक अवरुद्ध भएको थियो ।
उक्त पहिरोको केही भाग हटाएर एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ ।
अस्थायी प्रहरी पोष्ट जवाङखोला, प्रहरी चौकी जोगिमा र इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीको टोली पहिरो खसेको ठाउँमा बिहानैदेखि खटिएको छ ।
अवरुद्ध सडक एकतर्फी खुलेपछि यातायातका साधन गन्तव्यतिर लागेका छन् । तर, बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध भएकोले जाम लागेको छ ।
पहिरो ठूलो भएकोले सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउन अझै केही समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
