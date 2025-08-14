+
English edition
+
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर सजरुद्दिनको निधन

शुक्रबार मात्रै मलेशियाबा फर्किएका मेयर जसरुद्दिन शनिबार बिहान अस्वस्थ भएका थिए । उनलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै निधन भएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १०:३३

१४ भदौ, बुटवल । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमान (खान) को निधन भएको छ ।

नगर प्रमुख खानको आज बिहान ९ बजे हृदयघातका कारण निधन भएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष अकरामुद्दिन नाउ मुसलमानले बताए ।

नगर प्रमुख सजरुद्दिन शुक्रबार मात्रै मलेशिया भ्रमणबाट घर फर्केका थिए ।

बिहान स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा लैजाने क्रममा बाटोमै उनको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष मुसलमानले जानकारी दिए ।

‘उहाँ हिजो (शुक्रबार)मात्रै मलेशयिाबाट फर्कनु भएको थियो, हिजो राति सुत्दा र बिहान उठ्दासम्म राम्रै थियो, बिहान उठेपछि अप्ठेरो भयो भनेपछि मेडिकल कलेज लैजादैं गर्दा निधन भएको हो’, वडाध्यक्ष मुसलमानले भने ।

मेयर खान नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी ७० वर्षका हुन् ।

उनको आजै साँझ ५ बजे स्थानीय कब्रिस्तानमा परम्परागत रुपमा अन्त्येष्टि गरिने नगरपालिकाका समन्वयकर्ता तुलसीराम लामिछानेले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका
