४ पटक दल फेरेका र भ्रष्टाचार आरोप लागेका दुई पूर्वपालिका अध्यक्ष एमाले प्रवेश

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १६:२८

१४ भदौ, बुटवल । चार पटक दल परिवर्तन गरेका र भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारमा मुद्दा खेपेका रुपन्देहीको क्षेत्र नं ४ मर्चवारका दुई गाउँपालिका अध्यक्ष एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला (बब्लु) र मर्चवारी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष केशवनन्द बनिया सहितको एक समूह शनिबार नेकपा एमाले प्रवेश गरेको होे ।

उनीहरूलाई मर्चवारको असुरैनामा आयोजित कार्यक्रममा पुगेर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पार्टीमा स्वागत गरे ।

शुक्ला २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा विजय गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट पालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि ०७९ मा माओवादीमा प्रवेश गरेर पुन: गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेदार बनेर पराजित भएका थिए ।

पराजित भएपछि उनी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हुँदै जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । गत आम चुनावमा उनी प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए ।

त्यसैगरी मर्चवारी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष केवशनन्द बनिया ०७४ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीबाट पालिका अध्यक्ष जितेका थिए । ०७९ मा लोसपाबाट लडे पनि हारेका थिए । बनियाविरुद्ध २०७९ चैतमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबराबर बनियालाई ९१ लाख ८६ हजार ५४३ रूपैयाँ ३० पैसा बिगो जफत र जरिवाना असुल गर्न मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

बानियाँको खर्च तथा लगानीतर्फ छोराहरूलाई अध्ययन खर्च, घर निर्माण खर्च, छोराको नाममा विभिन्न जग्गा खरिद, बिमाबापत बुझाएको प्रिमियम रकम, छोराको नाममा मोटरसाइकल र ट्याक्टर खरिद खर्च, कर्जाबापत तिरेको साँवाब्याज रकम, राइस मिलको आयबापत तिरेको आयकर र निज तथा निजको परिवारको नाममा विभिन्न बैंकहरुमा रहेको खाताको मौज्दात गरी एक करोड ७५ लाख ९६ हजार ९९४ रूपैयाँ ३६ पैसा देखिएको थियो ।

आयभन्दा व्यय ९१ लाख ८६ हजार ५४३ रूपैयाँ ३० पैसाबराबर रकमको स्रोत नखुलेको, तत्कालीन अध्यक्ष बनिया र उनको परिवारले उच्च जीवनस्तर यापन गरेकोजस्ता कारणले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोप थियो ।

