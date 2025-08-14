उर्लाबारीस्थित अरनिको अस्पतालको शौचालयमा सालनालसहिको शिशु फेला

१४ भदौ, विराटनगर । मोरङको उर्लाबारीमा रहेको अरनिको अस्पतालको शौचालयमा सालनालसहितको शिशु फेला परेको छ ।
शनिबार बिहान उर्लाबारी बजारमा रहेको अरनिको अस्पतालको शौचालयभित्र सालनालसहितको शिशु फेला परेको हो । शिशुको तौल १ किलो २ सय ग्राम छ ।
शौचालयबाट शिशु रोएको आवाज आएपछि अस्पतालका कर्मचारीले हेर्दा सालनालसहितको शिशु फेला पारेका थिए । लगत्तै अस्पतालले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो ।
अभिभावक नभेटिएका कारण प्रहरीले एन्जल फाउन्डेसन मार्फत शिशुलाई दमकको कियोच बाल अस्पतालमा भर्ना गरेको छ ।
एन्जल फाउन्डेसनका जनरल म्यानेजर सन्तोष कार्कीका अनुसार एनआइसीयूमा उपचार भइरहेको छ । अभिभावक नभेटिएका कारण तत्काललाई शिशुको उपचारको जिम्मा फाउन्डेसनले लिएको उनले बताए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले शिशुलाई अस्पतालको शौचालयमा छाड्ने अभिभावकको खोजी गरिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4