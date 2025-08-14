+
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १५:५९

  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच तिजान्जिन अतिथि गृहमा भेटवार्ता भएको छ।
  • भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीच दुई पक्षीय सम्बन्धको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

१४ भदौ, चीन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता भएको छ ।

चीनको थियानजिन अतिथि गृहमा प्रधानमन्त्री ओली र चिनफिङबीच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटमा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसअघि राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो गृहमा स्वागत गरेका थिए ।

