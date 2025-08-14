प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच तिजान्जिन अतिथि गृहमा भेटवार्ता भएको छ।
- भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीच दुई पक्षीय सम्बन्धको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
१४ भदौ, चीन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता भएको छ ।
चीनको थियानजिन अतिथि गृहमा प्रधानमन्त्री ओली र चिनफिङबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसअघि राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो गृहमा स्वागत गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4