राष्ट्रपति सीसँग लगातार दोस्रो पटक भेट हुँदा खुशी छु : प्रधानमन्त्री

१४ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पछिल्ला दुई वर्षमा लगातार दोस्रो भेट भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी सँगको द्विपक्षीय भेटप्रति खुशी व्यक्त गरेका हुन् । राष्ट्रपति सी सँगको भेट फलदायी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा एक्समा लेख्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल-चीनबीचको द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्य प्रगतिको समिक्षा गरिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै आपसी सहकार्य अझ बढाउनेबारे सहमति भएको उनले बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘दुई वर्षमा लगातार दोस्रो पटक राष्ट्रपति सी सँग भेटेर फलदायी द्विपक्षीय वार्ता गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । हामीले विभिन्न विषयमा भएको प्रगतिलाई समीक्षा गर्यौं र द्विपक्षीय सहकार्य अझ प्रगाढ बनाउन सहमति जनायौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई एससीओ प्लस शिखर सम्मेलनको निम्त्याएको पनि धन्यवाद दिएका छन् ।
एससीओ सम्मेलन उत्तरीको चीनको तियान्जिनमा भोलि सुरु हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले एससीओ प्लस शिखर सम्मेलनमा पर्सी सम्बोधन गर्नेछन् ।
