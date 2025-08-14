+
बेपत्ता योद्धाहरूको खोजी लगायतका कार्य अघि बढाउन प्रचण्डको आग्रह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १९:५९

१४ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता योद्धाहरूको खोजीलगायत आवश्यक अन्य कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरेका छन् ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ का सन्दर्भ पारेर पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ३३ र संविधानको धारा ३०४(२) को व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि बेपत्ता योद्धाहरूको कीर्तिमानी योगदानको स्मरण गर्दै ’बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपाल’ लाई बेपत्ता योद्धाहरूको खोजीलगायत आवश्यक अन्य कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आह्वान गर्दछु,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘साथै, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई उचित सम्मान, सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

प्रचण्ड
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
