+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाको प्रारम्भिक मतदानमा चलखेल भएको गुनासो

वडाका पार्टी सभापति समेत मत दिन नपाएको गुनासो आएको उम्मेदवारका आकांक्षी एक उम्मेदवारले बताए । पार्टीलाई असर गर्ला भनेर आफूले नभनेको उनको भनाइ छ ।

0Comments
Shares
टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०८२ भदौ १५ गते १६:३३
आइतबार बिहान नख्खु कारागारमा सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न पुगेका आकांक्षी उम्मेदवारहरू

१५ भदौ, बुटवल । रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनका लागि आकांक्षी उम्मेदवारहरूबीच प्रारम्भिक मतदान प्रणालीमा समस्या आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्वीकारेको छ ।

आइतबार उम्मेदवार घोषणाको नजिक आउँदा प्रारम्भिक मतदानप्रति प्रश्न उठेको छ । केही उम्मेदवार आकांक्षीले अनलाइन भोटिङमा धाँधली भएको गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले प्राविधिक समस्या भएकाले यसलाई सामान्यरूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

रुपन्देही–३ का क्षेत्रीय सभापति मधु अर्यालले मतदान गर्न नपाइएको केही गुनासो आएको जानकारी गराए । उम्मेदवार आकांक्षी पार्थिवेन्द्र उपाध्यायले कतिपय पार्टी सदस्यले भोट हाल्न नपाएको गुनासो आएको तर यसलाई ठूलो इस्यू बनाउन नहुने बताए ।

वडाका पार्टी सभापति समेत मत दिन नपाएको गुनासो आएको उम्मेदवारका आकांक्षी एक उम्मेदवारले बताए । पार्टीलाई असर गर्ला भनेर आफूले नभनेको उनको भनाइ छ ।

प्रारम्भिक मतदानको क्रममा पार्टी सदस्यको आईडी र पासवर्ड दुरुपयोग भएको गुनासो आएको थियो । ‘इन्टरनेट, स्मार्टफोन नहुँदाको समस्याहरू भए होलान् त्यसैले कतिपय पार्टी सदस्यले भोट हाल्न नपाएको गुनासो आएको सत्य हो’, ती आकांक्षीले भने, ‘तर यसैलाई ठूलो इस्यू बनाउन उचित हुँदैन, कमी कमजोरीबारे पार्टीले पक्कै अध्ययन गर्ला ।’

रास्वपाका यस क्षेत्रमा सदस्यताको संख्या २७१६ रहेको छ । ती मध्येबाट १५६७ मत खसेको थियो । क्षेत्रका सदस्यहरू मध्ये ११४९ जना प्रारम्भिक मतदानमा सहभागी भएनन् । ६२ जना केन्द्रीय समिति सदस्यहरूमा २७ जनाले मात्रै मत दिए ।

भदौ १२ र १३  रास्वपाले ९ जना आकांक्षी उम्मेदवारबीचमा मतदान गराएको थियो ।

आकांक्षीहरूमा अर्याल, सुलभ खरेल, पार्थिवेन्द्र उपाध्याय, डा. लेखजंग थापा, ज्ञानु पौडेल,  जीतबहादुर गुप्ता, रचना क्षेत्री र पुनम कुमारी अग्रवाल छन् ।

मतदानका लागि प्रयोगमा ल्याइएको प्रणालीमा समस्या देखिएको भन्दै ठूलो संख्यामा सदस्यले मतदान गरेनन् । रुपन्देहीका एक नेताका अनुसार मतदानका क्रममा चलखेल गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको भन्दै स्थानीय कार्यकर्ताले गुनासो गरेका छन् । क्षेत्रीय सभापति एवं उम्मेदवारका आकांक्षी अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही गुनासो आएको हो । त्यसलाई केन्द्रीय तहबाट समाधान निकाल्ने कुरा भएको छ ।’

प्रारम्भिक मतदानका क्रममा युजर आइडी र पासवोर्ड समेत लिक गरेर दुरुपयोग गरिएको गुनासो समेत आएको छ । पासवोर्ड लिक गरेर एउटै व्यक्तिले अर्कोको नामबाट समेत मतदान गरेको भेटिएको रुपन्देही–३ का एक सदस्यले जानकारी गराए । गुनासो आएपनि नियतवश प्रणालीको दुरुपयोग नगरेको क्षेत्रीय सभापति अर्याल बताउँछन् ।

‘समस्या बताउनु भएका साथीहरूको समाधान निकालेर मतदान गर्ने व्यवस्था गरेका हौं,’ अर्यालले भने, ‘केन्द्रीय नेताहरूमा किन सबैले मतदान गर्नुभएन भन्ने बारे उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो ।’

रास्वपा रुपन्देही सभापति डा. बुद्धि शर्माले डिजिटल भोटिङको नयाँ प्रयोग गर्दा केही प्राविधिक समस्या भएपनि समाधान गरिएको दाबी गरे ।

‘केही साथीले पासवर्ड बिर्सेर भोट हाल्न नपाएको गुनासो आएपछि समाधान भएको विषय हो’, शर्माले भने, ‘कुनै धाँधली वा गलत भएको छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

प्रारम्भिक मतदानमा शतप्रतिशत मत खस्न सम्भव नभएपनि उम्मेदवार चयनमा असर नगर्ने शर्माले बताए । उनले यो विषयले आजको उम्मेदवारी घोषणामा असर नपर्ने र निर्धारित समयमै उम्मेदवारी घोषणा हुने बताए ।

उम्मेदवार छनोट विधिअन्तर्गत प्राइमरी इलेक्सनमा पाउने मतको अंक भार सबैभन्दा धेरै ५० प्रतिशत रहने विधि बनाइएको थियो । पार्टीले २० अंक भार रहेको पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी र २५ अंकभार रहेको लिडरसिप एकेडेमीको लागि आकांक्षीहरूबीच विभिन्न गतिविधि गराएर मूल्याङ्कन गरिसकेको छ । १०० अंकमध्ये ५ अंक समावेशितालाई छुट्याइएको छ ।

यो अंक महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएको समुदायका आकांक्षीले मात्र पाउँछन् ।

रास्वपाको प्राइमरी इलेक्सनमा निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्य, तहगत समितिका सदस्य र केन्द्रीय समिति सदस्यतले मतदान गरेका हुन् ।

सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यको मतदानको ८० अंक, क्षेत्रभित्रका मतदाता रहेका पार्टीका तहगत समिति सदस्यको मतदानको १० अंक र केन्द्रीय समिति सदस्यको मतदानको १० अंकभार रहनेछ ।

पार्टी सदस्यको मतदानमा २६ साउनसम्म पार्टी सदस्यता लिएकाले मात्र मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्राइमरी इलेक्सनको नतिजा, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी र लिडरसिप एकेडेमीको मूल्यांकनबाट प्राप्त अंक र समावेशिताको अंक कम्पाइल गरी आज भदौ १५ गते (आज) सबैभन्दा बढी अंक पाउने एकजनालाई उम्मेदवार घोषणा गर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।

गत आमचुनावमा रुपन्देही–३ मा समानुपातिकतर्फ १४ हजार १५४ मत सहित रास्वपा तेस्रो ठूलो दल बनेको थियो । यो चुनावको नतिजाले २०८४ को चुनावलाई प्रभाव पार्ने विश्लेषण सहित रास्वपासहित प्रमुख दलले प्रतिष्ठाको रुपमा लिएका छन् ।

प्रारम्भिक मतदान रास्वपा
लेखक
टोपराज शर्मा

शर्मा अनलाइनखबरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘पवित्रा रिश्ता’ अभिनेत्री प्रिया मराठेको ३८ वर्षको उमेरमा निधन

‘पवित्रा रिश्ता’ अभिनेत्री प्रिया मराठेको ३८ वर्षको उमेरमा निधन
लोपहुने अवस्थामा भोजपुरका पुस्तकालय

लोपहुने अवस्थामा भोजपुरका पुस्तकालय
मोदीले सीसँग भने- ‘रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गरौं, तेस्रो देशको चश्माबाट नहेरौं’

मोदीले सीसँग भने- ‘रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गरौं, तेस्रो देशको चश्माबाट नहेरौं’
सिन्धुलीमा छोराले गरे आमाको हत्या

सिन्धुलीमा छोराले गरे आमाको हत्या
वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा
रुकुम पश्चिममा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु

रुकुम पश्चिममा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित