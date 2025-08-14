रुपन्देहीमा एक्लै लडेर राम्रो नतिजा ल्याउँछौं : प्रचण्ड

१४ भदौ, बुटवल । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रुपन्देहीमा एक्लै चुनाव लड्ने र त्यसमा राम्रो नतिजा ल्याउने दाबी गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको सातौं पूर्ण बैठक बुटवलको वेलबासमा सम्पन्न बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी प्रचण्डले रुपन्देहीमा एक्लै चुनाव लड्ने तयारी थाल्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘माओवादीले यो परिवर्तनको आन्दोलनमा खेलेको भुमिका कसैले नकार्न सक्दैन । बाहिर प्रचारप्रसार त हामीले गर्नुपर्यो नि, रुपन्देहीमा हामीले पहिला भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउँछौं, ल्याउँछौं । एक्लै लड्ने हो, तपाईहरु त्यसको तयारी गर्नुहोस् ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र बहसलाई वर्गसंर्घषको स्वभाविक स्वरुप भएको बताउँदै बचाउ गरे ।
उनले दृष्टान्त दिँदै भने, ‘असन्तुष्टि जहाँ गयो त्यहीँ हुन्छ, विश्वको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा पनि यस्तै देखिन्छ ।’
प्रचण्डले पार्टीप्रति जनताको भरोसा पुन: बढ्दो अवस्थामा रहेको दाबी गरे । जोसुकै विरुद्धमा लागेको भएपनि विज्ञान र वर्ग संर्घषको नियमअनुसार माओवादी आन्दोलन अझ अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
